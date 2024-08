Formaggio Eurospin, lo mangi da una vita ma non sai la sua origine | La produzione è affidata a loro

Ecco la verità sul formaggio Eurospin: è saltato fuori il nome, inaspettato, del vero produttore dell’alimento più venduto.

Se sei abituato a mangiarlo, allora di certo ti interesserà sapere chi è che lo produce esattamente. A quanto pare, non corrisponde a quello che pensi tu.

La nota catena di supermercati economici ha tante referenze che sono commercializzate solo presso gli store dell’Eurospin ma da dove arrivano tali prodotti? Proviamo a fare chiarezza.

Ecco da dove arriva il formaggio Eurospin che avrai comprato mille volte senza sapere chi è a realizzarlo. Da adesso in poi farai la spesa in modo diverso.

Formaggio Eurospin, da dove arriva davvero

Se ti è capitato di fare la spesa nei punti vendita dell’Eurospin, sparsi in tutta Italia, allora di certo saprai che si tratta di una catena di supermercati che offre un grande assortimento di alimenti freschi e confezionati e anche casalinghi e detersivi, spesso a prezzi competitivi. Tra i prodotti alimentari presenti sugli scaffali, nel reparto surgelati e nel banco frigo dei punti vendita di questa catena, ci sono molte referenze che hanno un costo decisamente inferiore a quello degli stessi prodotti, di marchi però più noti.

Questo è il caso dei prodotti a marchio Land. Si tratta di latte e derivati del latte, formaggi freschi e stagionati, yogurt e prodotti caseari. Se qualche volta li hai acquistati e ti è capitato di mangiarli o se sei addirittura abituato a metterli nel carrello, allora forse ti farà piacere sapere di più su quello che consumi. Ti sei mai domandato, ad esempio, da dove arrivi esattamente il formaggio Eurospin? Scopriamo chi lo produce.

Chi è a produrlo

Il formaggio Eurospin della Land è prodotto da altre aziende produttrici. Sono diverse le realtà a cui è affidato il compito di produrre i prodotti caseari e i formaggi a marchio Land. Ad esempio, la famosa azienda italiana Galbani produce la ricotta, il mascarpone e lo stracchino nella sede di Casale Cremasco-Vidolasco e si occupa anche del gorgonzola piccante, che viene prodotto a Corteolona. In alcuni casi però il gorgonzola Land viene prodotto dall’azienda Igor s.r.l. con sede a Cameri.

I formaggini Land vengono prodotti da Prealpi a Varese. Insomma, come avviene per tante altre referenze alimentari, i grandi brand trattano sia i prodotti commercializzati con il loro marchio che di quelli di altre aziende minori, che si avvalgono dei loro impianti industriali o delle loro materie prime per dar vita agli alimenti che troviamo poi tra gli scaffali del supermercato.