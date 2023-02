Formia, 20enne si lancia dal terzo piano e muore sul colpo

Nella tarda serata di ieri, 20 febbraio, un giovane di 20 anni ha deciso di porre fine alla propria vita.

La tragedia

La tragedia è avvenuta a Formia, in provincia di Latina, precisamente nella località di Acqualonga, ai piedi della collina di Campese. Il ragazzo si sarebbe lanciato dal balcone del terzo piano della sua abitazione. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia, che al momento stanno indagando sul triste caso. Al momento non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato il ragazzo a compiere il folle gesto.

Gli altri episodi

Nell’ultimo periodo, il numero dei suicidi tra i giovani sono aumentati notevolmente e questo è solo l’ultimo in ordine cronologico. Ricordiamo che a Roma solo nel mese di gennaio sono state due le persone che hanno deciso di porre fine alla loro vita: un uomo che si è lanciato dalla finestra di un palazzo nella zona di Tornare Bella Monaca e una donna di 57 anni che si era gettata dal proprio balcone.

