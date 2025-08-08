 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Rabbia e preoccupazione

    Formia, arrestato giovane per abusi su minore in spiaggia

    di Lina Gelsi
    Dai primi rapporti emerge che il bambino sarebbe stato baciato e toccato in modo inappropriato
    vettura della polizia di stato
    Volante della Polizia di Stato

    Un incidente sconvolgente sulla spiaggia

    Nella tranquilla cittadina di Formia, conosciuta per le sue splendide coste e l’atmosfera vacanziera, si è verificato un episodio che ha scosso la comunità. Un bambino di appena cinque anni è stato oggetto di abusi all’interno del “Lido Santo Janni“, una delle mete più frequentate dai turisti e dai locali.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    L’intervento tempestivo della Polizia

    Erano le 23:35 del 7 agosto quando è scattato l’allarme. La Polizia di Formia è intervenuta prontamente sul luogo del misfatto dopo aver ricevuto una segnalazione urgente. Gli agenti hanno immediatamente messo sotto fermo un giovane di 24 anni, cittadino tunisino, sospettato di essere il responsabile dell’accaduto. La notizia si è rapidamente diffusa, suscitando indignazione e shock tra i residenti e i villeggianti presenti.

    Le dinamiche dell’accaduto

    Dai primi rapporti emerge che il bambino sarebbe stato baciato e toccato in modo inappropriato. Gli investigatori del commissariato locale hanno iniziato a raccogliere testimonianze e prove per costruire un quadro chiaro dei fatti. Le descrizioni fornite da eventuali testimoni oculari potrebbero risultare fondamentali per chiarire ulteriormente le circostanze.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    L’eco nella comunità locale

    L’incidente ha sollevato un’ondata di preoccupazione e rabbia nella comunità locale. Il sindaco di Formia ha espresso il suo sgomento e la solidarietà alla famiglia del piccolo attraverso un comunicato ufficiale. Nel frattempo, le autorità stanno incoraggiando chiunque possa avere informazioni utili a farsi avanti e collaborare con le indagini.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Questo episodio mette in evidenza ancora una volta l’importanza della vigilanza e della sicurezza nei luoghi pubblici, specialmente quelli frequentati da famiglie con bambini. L’intera comunità spera che giustizia sia fatta nel più breve tempo possibile per il piccolo coinvolto e la sua famiglia.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Abusi sessuali Arresti Minori Spiagge

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta