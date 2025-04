Formia e Gaeta, Via Flacca: si cambia davvero, sicurezza e infrastrutture per il litorale

Un’arteria strategica che ha bisogno di cure

Chi percorre abitualmente la Via Flacca, lo sa bene: è una di quelle strade che si danno per scontate finché non smettono di funzionare. Sotto il profilo geografico, la SR213 è una via obbligata per connettere Gaeta e Formia con il resto del sud pontino. Ma dietro l’asfalto c’è molto di più. È una strada che sostiene flussi turistici, movimentazioni portuali, spostamenti lavorativi. Insomma, una spina dorsale per il litorale tirrenico del Lazio, con tutte le fragilità che una struttura così sollecitata inevitabilmente accumula nel tempo.

Non è quindi un caso che proprio sulla Flacca si sia concentrata l’attenzione di Regione Lazio, Astral e dei Comuni di Formia e Gaeta, che nei giorni scorsi hanno formalizzato un accordo atteso da anni. La cornice dell’annuncio è stata la sala Sicurezza del Comune di Formia, dove si è parlato non solo di interventi, ma anche di visione.

Oltre 16 milioni per manutenzione e sicurezza

Il dato più concreto è quello economico: 16.228.083 euro stanziati tramite il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, all’interno di un accordo siglato tra Regione e Governo. Ma è più interessante capire cosa si farà davvero con quei fondi, perché qui non si parla di semplice riasfaltatura.

Gli interventi sono mirati, puntuali e toccano strutture critiche: cavalcavia, ponti, sovrappassi, elementi che nel tempo si sono rivelati vulnerabili, anche a causa dell’erosione marina e dell’aumento del traffico pesante.

Tra le opere principali interessate ci sono il Ponte Darsena Quercia, il Cavalcavia Tallini e quelli di via Olivella, Tonetti, Tommaso Costa e il Muro di Nerva nel comune di Formia, mentre su Gaeta si interverrà su via Calegna, via Cuostile, via Garibaldi e sul Ponte Conca. Un elenco tecnico, certo, ma che per chi abita la zona corrisponde a punti quotidiani di passaggio. Luoghi in cui oggi si rallenta per precauzione, si schiva una buca, si teme un’interruzione.

Un lavoro che unisce più livelli istituzionali

Ciò che emerge con forza da questo progetto è il metodo. Alla conferenza di presentazione non c’erano solo sigle e uffici: c’erano sindaci, assessori, consiglieri regionali, ognuno con un ruolo preciso nella costruzione di un accordo che ha richiesto concertazione e continuità.

Cosmo Mitrano, presidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio regionale, ha sottolineato il lavoro dietro le quinte: dalla riprogrammazione dei fondi FSC all’inserimento dell’opera tra le priorità regionali. Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, ha evidenziato come la messa in sicurezza della Flacca si inserisca in una cornice più ampia che comprende anche la SR630 Ausonia, il MOF di Fondi, la Littorina e l’attuazione della ZLS (Zona Logistica Semplificata). Una strategia integrata che guarda a mobilità, sviluppo produttivo e attrattività turistica come parti dello stesso mosaico.

L’assessora ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi, dal canto suo, ha evidenziato come Astral, la società in house della Regione per le infrastrutture, sarà il braccio operativo del progetto, gestendo sia la fase esecutiva che la supervisione tecnica degli interventi.

I territori tornano protagonisti

Uno dei messaggi che si è sentito più spesso, sia da Gianluca Taddeo, sindaco di Formia, che da Cristian Leccese, primo cittadino di Gaeta, è legato alla sensazione – finalmente concreta – di una Regione che torna a occuparsi di un’area spesso percepita come periferica.

Chi vive nel sud pontino ha imparato a convivere con una certa lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche. Ma questa volta la percezione è diversa. Non solo per l’entità dei fondi, ma per il tipo di interventi e per la collaborazione trasversale tra enti.

Taddeo ha parlato apertamente di “svolta”, mentre Leccese ha evidenziato come “investire nella manutenzione della Flacca significa investire nel futuro della nostra città”, segnalando un cambio di passo rispetto al passato.

Cosa aspettarsi ora, e cosa tenere d’occhio

I lavori partiranno a breve, con un calendario che si articola per fasi in modo da garantire la percorribilità della Flacca durante i cantieri. Il nodo sarà la gestione del traffico: un aspetto delicato, specie in estate, quando la via si trasforma in arteria turistica di prim’ordine.

Un altro punto critico sarà la tenuta dei tempi e la trasparenza sull’avanzamento dei lavori, aspetti che verranno monitorati anche grazie alla sinergia con i Comuni, chiamati a svolgere un ruolo attivo nel tenere aggiornati i cittadini.

La sfida, in fondo, è anche culturale. Si tratta di restituire fiducia nella capacità delle istituzioni di prendersi cura del territorio in modo efficace. E, se tutto andrà come previsto, questo intervento sulla Via Flacca potrebbe diventare un modello replicabile per altre infrastrutture minori, spesso trascurate ma essenziali.

Per il litorale del basso Lazio, questa è un’opportunità concreta per riallinearsi con le esigenze reali di mobilità, sicurezza e qualità della vita. Non si tratta solo di una strada, ma di tutto quello che ci passa sopra: persone, famiglie, merci, turisti, lavoratori. Ed è da lì che, spesso, passa il futuro di un intero territorio.

Foto Palazzo Comunale di Formia da Agorà Regione Lazio

