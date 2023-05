Formia, insegue e accoltella i genitori in casa. In arresto 47enne

Nella mattina di ieri, mercoledì 24 maggio, a Formia un uomo in preda a un raptus omicida insegue e accoltella i genitori in casa. Una furia cieca che si traduce in tentato duplice omicidio. Questa l’accusa per il 47enne di Formia che ha tentato di uccidere i genitori anziani ferendoli con un coltello.

A chiamare il 112, gli stessi anziani genitori riusciti a chiudersi nella camera da letto. All’arrivo delle forze dell’ordine il 47enne era ancora in casa con gli abiti sporchi di sangue e il coltello da cucina tra le mani. Ha indicato lui stesso dove si trovassero i genitori.

I due anziani, prontamente soccorsi, sono ora all’ospedale Dono Svizzero, hanno affrontato due delicate operazioni ma non sono al momento in pericolo di vita.

Formia accoltella i genitori in casa: la ricostruzione dei fatti

Sono stati i coniugi stessi a raccontare alle forze dell’ordine la dinamica dei fatti, fornendo agli inquirenti il racconto dell’aggressione di quella mattina di ieri intorno alle 8:00.

I genitori sono scesi in cucina trovando il figlio ai fornelli con un coltello da cucina la cui lama era sul fuoco per esser scaldata. All’improvviso l’uomo si è scagliato con furia omicida contro gli anziani genitori colpendoli più volte con la lama che aveva tra le mani. I due hanno disperatamente tentato di fuggire la furia del figlio che però ancora in preda al raptus li ha inseguiti per la casa.

I due hanno trovato riparo nella loro camera da letto chiudendo a chiave la porta e riuscendo a chiamare i soccorsi tra le lacrime.

Tentato duplice omicidio, agli arresti il 47enne

L’uomo è stato posto agli arresti. Il pubblico ministero di Cassino ha concordato l’ipotesi di tentato duplice omicidio ai danni dei due anziani e disposto il trasferimento del 47enne in carcere. L’uomo di trova ora presso la casa circondariale di Cassino.

