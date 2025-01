Formicolio alle mani, non si tratta di un semplice disagio | Questa è una MALATTIA distruttiva, corri dal medico

Non sottovalutare il formicolio alle mani, potrebbe nascondersi una malattia anche abbastanza grave. Ecco quello che devi sapere.

E’ uno dei fenomeni molto diffusi e comuni che colpisce un numero elevato di persone, conosciuto in ambito medico come parestesia: il formicolio.

Si tratta di un’alterazione della sensibilità che può manifestarsi in varie parti del corpo come come mani, gambe, piedi e talvolta anche nella testa.

Legate a questo fenomeno possono esserci anche diverse sensazioni che vanno dal bruciore al pizzicore, oppure prurito e intorpidimento senza però sentire dolore.

Il formicolio che spesso viene considerato come una sensazione di addormentamento, può invece essere un campanello di allarme per altri disturbi anche abbastanza seri.

Non sottovalutare il formicolio, ecco perché

Come riporta altaformazionemusicale.it, il formicolio è in realtà un segnale mandato dal nostro corpo, per avvisarci di una compressione nervosa o di un’interruzione del flusso sanguigno. In ogni caso, se il formicolio avviene di frequente o è associato a condizioni patologie è bene rivolgersi ad un professionista così da intraprendere un percorso diagnostico che vada ad identificare la causa. Il formicolio occasionale invece, è quello che avviene nei casi più frequenti, e che in determinate situazioni non va sottovalutato poiché alcune condizioni potrebbero renderlo cronico. Tra le condizioni patologiche che possono verificarsi troviamo il fenomeno di Raynaud, una malattia che colpisce i vasi sanguigni, in particolare nelle mani e nei piedi. In questa condizione, si verifica un restringimento dei vasi sanguigni in risposta a freddo intenso o stress.

Un altro disturbo comune che provoca formicolio e intorpidimento nelle mani è il tunnel carpale in particolare nelle dita. I sintomi possono peggiorare durante la notte e possono includere debolezza e dolore. Anche la sciatica è una delle patologie associate al formicolio. Questo disturbo provoca dolore e formicolio lungo il percorso del nervo sciatico, dal sacro fino al piede.

Altre cause di formicolio

Oltre le condizioni elencate nel paragrafo precedente, altre cause possono causare una sensazione di formicolio. Tra queste troviamo l’ictus o la sclerosi multipla che possono danneggiare il sistema nervoso, causando parestesie. Ma non solo. Anche la mancanza di vitamina B12, ad esempio, è nota per causare formicolio. La causa può essere danni ai nervi da infezioni o traumi possono manifestarsi attraverso sensazioni di formicolio o la degenerazione delle vertebre cervicali può esercitare pressione sui nervi, causando sintomi simili.

Alla luce di queste malattie che potrebbero verificarsi, il consiglio principale rimane quello di consultare un medico se si nota la presenza di un formicolio persistente associato ad altri sintomi preoccupanti. In particolare, occorre cercare assistenza immediata in caso di comparsa improvvisa di formicolio dopo un trauma o coinvolgimento di un intero arto.