Forno a microonde, lo hai sempre pulito nella maniera più assurda | Solo così la puzza va via, dici basta agli sprechi

Sapevi che puoi pulire il tuo forno microonde con un metodo semplice ed efficace? In questo modo tornerà a splendere come nuovo

Il forno a microonde è uno di quegli elettrodomestici che non possono mancare nelle nostre cucine visto la sua utile funzione.

Grazie a questo dispositivo infatti, possiamo riscaldare e cuocere in maniera rapida i nostri cibi. Tuttavia, il suo uso quotidiano comporta inevitabilmente l’accumulo di sporco, schizzi di cibo e odori sgradevoli al suo interno.

Pertanto, pulirlo al meglio oltre ad essere importante dal punto di vista igienico permette anche una maggiore durata. Per farlo però, è bene ricorrere ad alcuni metodi naturali, sicuri ed efficaci.

Molte persone utilizzano spesso prodotti chimici e aggressivi che potrebbero in qualche modo danneggiare il forno. Con gli ingredienti naturali invece, il forno rimane pulito e si mantiene in ottimo stato. A tal proposito un trucco molto efficace rappresenta la soluzione ideale.

Pulire il tuo forno a microonde non è mai stato così semplice

Prima di passare a scoprire quale sia il valido rimedio da utilizzare per la pulizia del forno a microonde è bene ricordarsi sempre di scollegare l’apparecchio della presa di corrente per garantire la sicurezza.

Altro aspetto da tenere a mente è assicurarsi che il piatto girevole e il supporto siano rimovibili, poiché saranno puliti separatamente. Detto questo, scopriamo nel prossimo paragrafo i passaggi e il metodo da utilizzare.

Ecco cosa devi utilizzare per farlo splendere

Come riporta, altaformazionemusicale.it, uno dei metodi più diffusi e semplici per pulire il microonde, è l’uso dell’aceto bianco. L’aceto è un potente agente naturale che scioglie il grasso e neutralizza gli odori. Cosa fare? Inizia con riempire una ciotola adatta al microonde con una parte di aceto bianco e una parte di acqua. Posiziona la ciotola all’interno del microonde e riscalda alla massima potenza per circa 5-10 minuti.

Il vapore che si formerà dalla soluzione di aceto e acqua aiuterà a sciogliere le incrostazioni e i residui di cibo. Una volta che il microonde si è spento, lascia la ciotola al suo interno per qualche ulteriore minuto, in modo che il vapore continui a lavorare. Successivamente, rimuovi la ciotola con attenzione, poiché sarà calda, e pulisci le pareti interne del microonde con un panno morbido o una spugna. Noterai che lo sporco si stacca facilmente, lasciando il microonde pulito e fresco. In alternativa all’aceto puoi usare il limone visto che possiede proprietà antibatteriche e un profumo gradevole. In questo caso, taglia un limone a metà e spremi il succo in una ciotola con acqua. Aggiungi le metà di limone spremute nella ciotola e inseriscila nel microonde. Riscalda il tutto per 5-10 minuti, permettendo al vapore di ammorbidire lo sporco. Dopo il ciclo di riscaldamento, lascia la porta del microonde chiusa per altri 5 minuti per consentire al vapore di agire. Infine, pulisci l’interno con un panno, rimuovendo i residui senza fatica.