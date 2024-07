Forno, ogni mese è una mazzata in bolletta | Da oggi puoi dirgli addio: cucina così e abbatti i consumi

Il forno è uno degli elettrodomestici più dispendiosi che esistono. Eppure con questi pratici accorgimenti è possibile risparmiare in modo importante sulla bolletta…

Il forno è probabilmente, insieme alla lavastoviglie e alla lavatrice, uno degli elettrodomestici preferiti dalle persone. Probabilmente perché molti piatti della nostra tradizione, tra cui l’amatissima pizza vengono cotti proprio al forno.

Anche le torte vengono cotte principalmente nei forni che quindi vengono usati anche durante il periodo estivo. Nonostante il suo uso molto duttile e comodo, il forno è anche estremamente dispendioso come elettrodomestico.

Infatti, quanto lo accendiamo i consumi di corrente salgono veramente alle stelle e rischiamo di avere delle importanti bollette alla fine del mese.

Tuttavia, esistono delle soluzioni da tenere in considerazione se si vuole ridurre in modo significativo l’uso del forno, abbattendo in questo modo i consumi energetici. Scopriamolo nei prossimi paragrafi.

Alternative al forno da utilizzare

Prima di vedere una delle alternative più economiche al forno, iniziamo a vedere cosa potete usare che può avere degli effetti simili. Una delle prime cose è il microonde che potete usare in modo molto comodo se dovete scaldare o scongelare cibi in tempi brevi. Tuttavia, questo può essere usato anche per preparare alcuni piatti. Oramai si trovano tantissime ricette per poter cuocere anche il pesce, le verdure o addirittura preparare torte.

Inoltre, un altro trucco per risparmiare sull’uso del forno è quello di preparare più pietanze, pianificando in anticipo i pasti. In questo modo si può sfruttare il calore residuo per preparare le pietanze. Questo fa veramente risparmiare molto sul consumo effettivo di energia. Un’altra pratica da tenere in mente è quella di mantenere il più possibile pulito il forno perché questo aiuta a ridurre i tempi di cottura. Inoltre, è anche possibile preferire pietanze fredde invece che cotte, così da limitare l’uso del forno solo in alcuni giorni e momenti.

La soluzione definitiva per risparmiare sulla bolletta

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico veramente unico nel suo genere. Infatti, permette di risparmiare tempo, denaro e anche guadagnarci in salute, grazie alla capacità di cuocere utilizzando pochissimo olio. In questo modo resta intatta la croccantezza ma senza tutti i lati negativi del cibo fritto.

Il meccanismo di funzionamento ad aria calda ad alta velocità permette di cuocere il cibo velocemente e in modo uniforme. In questo modo si possono preparare un’infinità di piatti senza però dover consumare eccessivamente energia elettrica. La vostra tasca vi ringrazierà.