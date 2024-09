Forno, un pulsante nascosto ti salva a fine mese | Bolletta ko e tasche ancora piene

Forse non lo sai, ma all’interno del forno esiste un pulsante che ti permette di risparmiare ed ottenere allo stesso tempo ottime pietanze.

Il forno è indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case degli italiani. Senza la sua presenza, tantissime ricette buonissime non potrebbero essere realizzate.

Eppure se da un lato l’utilizzo del forno è un vero salvavita dall’altro, la sua accensione comporta un vero dispendio energetico. Per questo motivo, molti credono che tenendolo spento si possa ovviare il problema, ma non è così. Infatti, il forno può essere utilizzato senza che questo consumi una quantità spropositata di energia.

Quello che occorre è solo seguire degli accorgimenti, spesso anche molto piccoli e la questione è risolta. Importante però è anche conoscere l’apparecchio in possesso. Alcune persone credendo di conoscerlo non sanno invece che vi è un segreto che riveste un ruolo fondamentale.

Si tratta di un pulsante che se azionato permette al forno di lavorare normalmente senza consumare eccessivamente. Con questo trucchetto, sicuramente le vostre tasche vi ringrazieranno. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Quanto consuma un forno?

Prendendo come riferimento un consumo effettuato in mezz’ora di accessione, il costo del forno elettrico si basa su tre fattori. Il primo la potenza dell’elettrodomestico, il secondo dalla capienza e il terzo dalla tariffa che il proprio fornitore di energia elettrica applica.

In linea generale, più il fornetto è potente maggiori saranno i consumi di elettricità. Di conseguenza, tenderanno a salire all’aumentare della capienza del forno, in quanto essendo più grande richiede più tempo per ottenere un calore uniforme al suo interno alla temperatura impostata e desiderata. A parte questo, si può affermare che la spesa su mezz’ora di forno è sempre inferiore a 1 euro, anche quanto il fornetto non è quello di ultima generazione e quindi non di alta efficienza energetica

Il pulsante segreto del forno: ecco cos’è e come funziona

Con questo fantastico pulsante “segreto” non solo risparmierete sulle bollette della fornitura elettrica, ma riuscirete ad avere una cottura uniforme di tutte le pietanze e cibi che cucinerete al suo interno. Insomma una vera e propria svolta. In sostanza, con questo pulsante magico potrete cucinare e risparmiare allo stesso tempo. Ma non è tutto.

Avrete anche la possibilità di effettuare un’altra operazione che può essere rischiosa anche per la salute di tutti. Infatti, parliamo del pulsante che attiva la funzionalità scongelamento. Grazie ad esso, potrete scongelare in tutta sicurezza i cibi, grazie all’azione della ventola all’interno del forno. Ricordate però, che verrà azionata solo quest’ultima ed il forno non darà alcun calore al suo interno. I cibi si scongeleranno perfettamente ed in minor tempo. Ciò consentirà, così, di avere pietanze non nocive, potrete cuocerle in meno tempo ed il vostro elettrodomestico non consumerà un botto di energia che si tradurrà in bollette che fanno piangere!