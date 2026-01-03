Foto fake con IA nelle chat dei tassisti di Fiumicino: quattro donne denunciano, indagine per revenge porn

Per mesi, in alcune chat di tassisti di Fiumicino, sarebbero circolate immagini false generate o alterate con l’intelligenza artificiale: quattro donne ritratte nude senza alcun consenso, ignare di tutto. Tre lavoravano come bariste, immortalate mentre erano dietro al bancone durante il servizio; la quarta è una tassista, fotografata durante un appuntamento legato alla categoria. La vicenda, emersa lo scorso giugno, è finita in Procura: le vittime, assistite dall’avvocato Roberto Staro, hanno presentato denuncia e l’ufficio giudiziario di Civitavecchia procede, al momento, con l’ipotesi di revenge porn. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Foto fake con IA nelle chat dei tassisti di Fiumicino: come nasce la scoperta

La prima segnalazione arriva in modo casuale e doloroso. A notare una delle immagini, secondo la ricostruzione pubblicata da fonti giornalistiche, è il marito di una delle bariste, anche lui tassista: si trova in un bar noto della zona, entra per un cappuccino e incrocia un collega che apre una chat WhatsApp dove l’uomo non risulta iscritto. In quel flusso compare la foto della moglie: la donna è al lavoro, ma nell’immagine appare nuda. L’effetto è immediato: il marito avvisa la compagna, che chiede di vedere lo scatto e, davanti a quel falso, accusa un malessere e una sensazione di umiliazione profonda.

Foto fake con IA nelle chat dei tassisti di Fiumicino: il timore sul posto di lavoro

Il punto che rende la storia ancora più delicata riguarda il contesto in cui, a quanto risulta, sarebbero state realizzate le foto originali: il luogo di lavoro. Le immagini "di base" ritrarrebbero le bariste dietro al bancone mentre svolgono le mansioni quotidiane, poi trasformate digitalmente fino a diventare materiale sessualmente esplicito. Un passaggio che, pur non cambiando la natura artefatta del contenuto finale, amplifica l'impatto sulla vita reale: chi viene ritratta teme conseguenze professionali, fraintendimenti, sospetti, perfino ripercussioni nel rapporto col datore di lavoro, proprio perché lo scenario è riconoscibile.

Foto fake con IA nelle chat dei tassisti di Fiumicino: altre tre vittime e un metodo ripetuto

Dopo la prima immagine, emergono altri casi nello stesso circuito. Il marito della barista, sempre secondo quanto riportato, scopre che nella medesima chat circolano scatti modificati riferiti ad altre tre donne: due lavorerebbero nello stesso locale, la terza è una tassista ripresa in occasione di un evento della categoria, appoggiata a un'auto. Anche qui la dinamica sarebbe identica: foto apparentemente "normali" trasformate con strumenti di intelligenza artificiale in falsi pornografici, condivisi poi in gruppo.

Foto fake con IA nelle chat dei tassisti di Fiumicino: la denuncia e il profilo penale

Le quattro donne, una volta individuata la circolazione delle immagini, hanno scelto la strada della denuncia. Il fascicolo aperto alla Procura di Civitavecchia procede, allo stato, ipotizzando il reato di revenge porn: una contestazione che, nel dibattito pubblico, viene associata spesso alla “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, anche quando quel materiale è stato ottenuto o costruito senza consenso e poi condiviso in modo da ledere la dignità della persona. Nella vicenda di Fiumicino, l’elemento tecnologico introduce un ulteriore livello: non si tratta solo di sottrarre un contenuto privato, ma di “fabbricarlo” partendo da un volto e da un contesto reale, rendendo la vittima prigioniera di un’immagine che non le appartiene.

Foto fake con IA nelle chat dei tassisti di Fiumicino: cosa cambia con l’IA e quali responsabilità si aprono

L’intelligenza artificiale rende più semplice un passaggio che fino a pochi anni fa richiedeva competenze tecniche e tempo: creare un nudo verosimile partendo da uno scatto quotidiano. Ed è qui che la questione diventa anche culturale e istituzionale: la facilità dell’abuso aumenta il rischio di “normalizzazione”, soprattutto nei gruppi chiusi, dove la condivisione si maschera da goliardia e invece produce danni concreti. Le conseguenze possibili non restano confinate online: stress, paura di uscire, isolamento, ripercussioni lavorative, tensioni familiari, perdita di fiducia nelle relazioni in un territorio dove tutti si conoscono.

Per questo, accanto all’indagine penale, il caso chiama in causa anche la prevenzione: formazione sul consenso, responsabilità individuale nella condivisione, canali rapidi di segnalazione, supporto legale e psicologico per chi subisce. E chi lavora in luoghi esposti al pubblico — bar, taxi, eventi — ha diritto a sentirsi al sicuro anche nella dimensione digitale, che oggi incide quanto quella fisica.