Frame by Frame entra a far parte della Fondazione Roma Expo 2030

(Adnkronos) – Frame by Frame, studio di post-produzione ed effetti visivi italiano tra i più riconosciuti a livello nazionale e internazionale, entra ufficialmente a far parte della Fondazione Roma Expo 2030 in qualità di Partner. Fondata da Unindustria, CNA Roma, Coldiretti Roma, Confcommercio Roma, Federlazio, Ance Roma-ACER e Confesercenti, la Fondazione Roma Expo 2030 contribuisce concretamente alla sfida della candidatura di Roma dimostrando il vivo interesse e la piena condivisione di un grande progetto da parte di tutto il sistema imprenditoriale della Città. In qualità di “Official Candidacy Partner” del Comitato, la Fondazione affianca il Comitato promotore Istituzionale a supporto della candidatura di Roma ad ospitare l’Esposizione Universale nel 2030, promuovendo il valore dell’Expo anche autonomamente presso le forze sociali e produttive del territorio regionale e nazionale, e contribuendo ad allargare il consenso della candidatura a tutta la società civile. Costituitasi il 18 luglio 2022, la Fondazione Roma Expo 2030 è aperta all’ingresso di tutte le imprese e conta già, tra i suoi Partner, diverse aziende che hanno scelto di contribuire a realizzare il sogno di portare l’Esposizione Universale a Roma. “Roma è da sempre la nostra casa, qui pensiamo, creiamo e sviluppiamo i nostri progetti artistici – dichiara Davide Luchetti, CEO di Frame by Frame – siamo lieti di essere parte di un progetto ambizioso che vede impegnato il sistema imprenditoriale della capitale per il raggiungimento di un importante obiettivo per la città e per tutto il Paese. Un partenariato per noi importante e fortemente voluto da Lorenzo Foschi, cofondatore di Frame by Frame, che seguirà per la nostra realtà questa prestigiosa collaborazione. I valori che ispirano l’operato della Fondazione e che rappresentano il filo conduttore della candidatura corrispondono a quelli che abbiamo portato avanti nei nostri 30 anni di attività. Lavorando con l’innovazione e per l’innovazione e praticando quotidianamente l’inclusione, intendiamo dare, attraverso il nostro impegno nella Fondazione, un piccolo contributo alla crescita culturale e alla valorizzazione delle eccellenze artistiche, intellettuali ma anche territoriali in vista del 2030.” —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata