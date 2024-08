Francesca Pascale, la verità su Berlusconi è raggelante: ‘Lo hanno fatto dopo la sua morte’ | Disgusto e sgomento

L’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, lancia accuse di inaudita gravità: la polemica sta divampando anche sui social

Silvio Berlusconi continua a far discutere e a spaccare l’opinione pubblica anche a un anno e oltre dalla sua scomparsa. L’imprenditore milanese è venuto a mancare a giugno del 2023 e da allora non sono mancate le occasioni in cui il suo ricordo sia sfociato in durissime polemiche di retroguardia.

Del resto, a prescindere dal giudizio che ognuno è in grado di formulare, stiamo parlando di uno degli uomini più importanti nella storia del nostro Paese. Una figura che a partire dagli anni ottanta ha rivoluzionato gusti e abitudini di milioni di cittadini italiani.

Propri in questi ultimi giorni è divampata l’ennesima furibonda polemica relativa all’ex Presidente del Consiglio, innescata da un noto attore che ha interpretato, in occasione di un film diretto da Paolo Sorrentino, la figura di Berlusconi.

Stiamo parlando di Toni Servillo, capace di calarsi nei panni del ‘Cavaliere’ nel film “LORO“, opera diretta dal regista napoletano premio Oscar ben sette anni fa e mai uscito sugli schermi televisivi italiani.

Francesca Pascale, lo scontro con il grande attore è durissimo: infuriano le polemiche

Tutto nasce dal fatto che i diritti del film “LORO” sono stati acquistati da Mediaset che per scontate e ovvie ragioni non ha alcun interesse a mandarlo in onda. Servillo, in occasione di un’intervista rilasciata al podcast del fumettista Dario Moccia, ha rilanciato la polemica.

“Questo film si trova sul mercato tedesco, francese e inglese. Questo non mi imbarazza più di tanto e non mi crea alcun problema. Vorrei solo far presente – ha concluso Servillo – che in Italia LORO è stato acquistato da chi non ha alcun interesse a distribuirlo“.

Francesca Pascale, la risposta durissima a Servillo: i social esplodono

Non si è fatta attendere la replica dell’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, che sui suoi profili social ha lanciato accuse molto pesanti nei confronti dei tanti detrattori del fondatore di Mediaset.

“Prima o poi scriverò un libro sull’ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane che nel frattempo sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi. Titolo: RADICAL SHIT“. Non ha fatto nomi, la Pascale, ma la prossimità con le dichiarazioni di Toni Servillo lasciano intendere come la frecciata fosse indirizzata proprio a lui.