Francesco Apreda, 20 anni a Roma: la cucina senza sale che cambia il gusto della Capitale

Vent’anni di carriera romana non sono solo una ricorrenza personale: raccontano un pezzo di trasformazione della Capitale, del suo turismo e della sua accoglienza. Francesco Apreda, “napoletano con la valigia” come si definisce nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, è arrivato a Roma giovanissimo negli anni Novanta e dice di averla “amata subito” perché gli ha aperto la mente. Oggi festeggia due decenni di attività in città, nel cuore del centro storico, alla guida di Idylio by Apreda, ristorante dentro The Pantheon Iconic Hotel.

Roma come capitale gastronomica: la crescita e il peso dell’ospitalità di qualità

L’esperienza di Apreda, letta in chiave istituzionale, si intreccia con un dato evidente: Roma non è più soltanto la meta delle trattorie “da cartolina”, ma un sistema complesso in cui convivono identità diverse e fasce di pubblico differenti. Nell’intervista, lo chef fotografa un cambiamento netto: “il livello è cresciuto moltissimo”, con un’accelerazione recente legata all’apertura di nuovi hotel extralusso. È un passaggio che riguarda lavoro, filiere, formazione e investimenti, e che incide direttamente sull’immagine internazionale della città.

Il turista contemporaneo, racconta Apreda, continua a cercare la carbonara “all’osteria”, ma desidera anche l’esperienza d’autore e la cucina internazionale fatta bene. Questa doppia richiesta spinge l’offerta verso standard più alti e produce un effetto domino: dalla selezione delle materie prime al servizio, dalla cantina alla cura del racconto. In altri termini, la ristorazione diventa anche politica urbana: qualità, decoro, attrattività, capacità di trattenere competenze.

Idylio by Apreda: riconoscimenti e responsabilità di un ristorante simbolo

Il percorso professionale di Apreda è noto e documentato: una lunga esperienza come executive chef all'Hassler, poi dal 2019 la guida di Idylio by Apreda. I riconoscimenti citati nell'intervista delineano un profilo di eccellenza: una stella Michelin, tre forchette del Gambero Rosso, tre cappelli nelle Guide de L'Espresso, e il titolo di Chef dell'Anno 2025 assegnato da Food & Travel. Premi e guide, in questo quadro, non sono medaglie da esporre e basta: sono anche un "patto" con la città, perché alzare l'asticella significa tenere insieme rigore, continuità e capacità di innovare senza perdere identità.

Idylio, nel cuore del Pantheon, si colloca in un'area che già concentra flussi turistici massicci. Qui la ristorazione d'alta gamma diventa un indicatore di tenuta: come reggere la pressione del centro, la stagionalità, i costi, la competizione, senza abbassare standard e senza trasformare l'esperienza in un prodotto seriale.

Piatti senza sale e spezie “su misura”: la nuova idea di sapidità secondo Apreda

Uno degli aspetti più particolari del racconto è la scelta tecnica che lo chef rivendica con chiarezza: cucina senza usare il sale. Non un vezzo, ma una linea di lavoro costruita in anni e "concretizzata" nel 2022 con il menu "Sapidità Essenziale". Oggi, spiega, quella visione prosegue con la carta intitolata "Speziale, la nuova rotta", dove aumenta il ricorso alle spezie con miscele personali.

La tesi di Apreda è netta: ogni ingrediente ha già una sapidità propria, che va valorizzata con tostature, affumicature, salse, brodi, fondi, concentrazioni vegetali e marine, oltre a combinazioni calibrate di materie prime. In controluce, c’è un messaggio che riguarda anche salute e consapevolezza alimentare: ridurre il sale aggiunto non significa rinunciare al gusto, ma ripensare la costruzione del sapore, spostando il baricentro su tecniche e materia.

Dal Lazio al mondo e ritorno: i piatti che raccontano una città aperta

Nell’intervista, Apreda porta esempi concreti che legano Lazio, Campania e viaggi internazionali in un dialogo coerente. Il crudo di seppia con arancia e canocchia nasce da un sugo di famiglia “laziale”, quello della suocera di Formia, reinterpretato con un blend Pepper Nice e un mix di anici e zenzero. Il raviolo di coniglio all’ischitana parte da una ricetta campana e si arricchisce con Curcumax, un insieme di spezie e semi, servito con insalata di alga wakame piccante.

E poi c’è “il più romano”: il risotto cacio, pepi e sesami, omaggio dichiarato alla città che lo ha adottato. È il piatto che, dice, tiene in carta da anni perché “i romani lo amano” e perché segna l’avvio della sua passione per le miscele di pepi e sesami. Nel linguaggio istituzionale questo significa una cosa semplice: l’innovazione funziona quando sa riconoscere il territorio, senza caricature, e quando parla a chi vive la città oltre il turismo.

Mercati rionali e città reale: dove nasce la cucina che regge il futuro

Apreda indica con decisione i mercati rionali come luoghi del cuore, insieme a Villa Borghese. È un passaggio che vale più di una cartolina: il mercato è, dice, “la parte pulsante” di ogni città. In un momento in cui Roma prova a coniugare grandi flussi e qualità urbana, la valorizzazione della rete dei mercati è anche un tema di politiche locali: presidio sociale, economia di prossimità, rapporto diretto con il prodotto.

Infine, un dettaglio che racconta carattere e rottura degli stereotipi: alla domanda sulla pizza alta o bassa, lo chef ammette di preferirla a volte bassa, per leggerezza e croccantezza. E aggiunge di non amare i cliché. È un’affermazione personale che, letta più in grande, somiglia a un invito: Roma cresce quando smette di essere prigioniera dell’immagine fissa di sé stessa e accetta di cambiare, senza perdere memoria.