Francesco Branchetti premiato al Donnafugata: il teatro come atto di fiducia e visione

L’annuncio della menzione speciale conferita a Francesco Branchetti per la regia al Premio Internazionale Donnafugata, che si terrà il 12 dicembre al Teatro Pirandello di Agrigento, diventa l’occasione per un racconto che va oltre il semplice riconoscimento. Il regista e attore romano offre infatti una lettura sincera del momento attuale del teatro, dei suoi meccanismi, dei suoi rischi e delle sue possibilità. Ne emerge un ritratto vivido: quello di un artista che considera la scena un habitat naturale e una responsabilità quotidiana.

Premio Donnafugata: perché il riconoscimento a Francesco Branchetti conta davvero

La menzione speciale per la regia assegnata a Branchetti al Premio Internazionale Donnafugata arriva da una direzione artistica che gode di stima consolidata. È stato lo stesso Francesco Bellia, patron del premio e figura di riferimento nel panorama culturale, a comunicare a Branchetti l'esito della selezione. Il cast dei premiati, che sarà annunciato ufficialmente il 3 dicembre presso la Camera dei deputati, riunisce nomi di alto profilo del panorama artistico e culturale nazionale.

Branchetti non nasconde l'emozione per il ritorno al Teatro Pirandello di Agrigento, luogo che definisce "tempio del teatro", per un evento che negli anni ha valorizzato talenti di grande rilievo. Un premio, spiega, non è mai un semplice gesto formale: "serve a ricordare che il teatro resta vivo, necessario, e che merita attenzione". In un periodo in cui molte sale chiudono o faticano, il riconoscimento assume un valore ancora più netto: sottolinea la qualità, difende la diversità dei linguaggi e prova a mantenere alta l'attenzione del pubblico.

Il ruolo degli affetti nel percorso artistico secondo Branchetti

Alla domanda su chi dedicherebbe questa menzione speciale, Branchetti risponde senza esitazione: a Isabella Giannone, compagna di vita e moglie, presenza costante nelle tappe felici e in quelle più difficili. Un riconoscimento al sostegno silenzioso che spesso regge la vita artistica, fatta di prove, spostamenti continui e tempi imprevedibili. Il suo tributo personale aggiunge una nota umana alla narrazione, ricordando come dietro ogni percorso professionale ci siano relazioni solide e condivise.

Teatro in crisi? Branchetti chiede una svolta nel rapporto con il pubblico

Il regista affronta poi un nodo decisivo: la condizione attuale del teatro in Italia. Secondo lui la situazione è complessa, con sale che faticano e un pubblico considerato per decenni come un blocco statico, composto da abbonati fidelizzati e spesso legati a un certo tipo di repertorio.

Branchetti insiste sulla necessità di ripensare questo rapporto. Il teatro, afferma, deve parlare a tutti, senza etichette precostituite.

Senza un ricambio reale e una proposta capace di raggiungere generazioni diverse, si rischia un impoverimento culturale difficile da recuperare. E per ottenere un cambiamento autentico serve uno slancio forte da parte di chi crea gli spettacoli: nuovi linguaggi, nuove modalità di incontro con il pubblico, nuove strade per rompere schemi consolidati.

La sua analisi non indulge nel pessimismo, ma mette a fuoco un’urgenza: riportare la gente in sala, restituendo al teatro la sua funzione di luogo vivo, condiviso, partecipato.

I progetti futuri di Francesco Branchetti dopo la menzione al Donnafugata

Accanto alle considerazioni sul panorama teatrale, Branchetti guarda avanti con una stagione ricca di impegni. Tornerà in scena con Barbara De Rossi in due spettacoli: Malena e il Tango e Made in Italy. Seguirà la ripresa della tournée de L’Onorevole, il Poeta e la Signora, che lo vede in scena accanto a Lorenzo Flaherty.

Poi Amore e Amori con Matilde Brandi, un lavoro che indaga la relazione uomo-donna usando un linguaggio ironico, basato sulla metafora della chimica, con formule ed elementi che diventano strumenti narrativi.

In chiusura di stagione arriveranno altri tre spettacoli con nomi importanti ancora non ufficializzati. Branchetti parla del suo calendario con naturalezza, senza ostentazione, quasi come se la quantità di lavoro fosse una semplice conseguenza della sua dedizione.

Il rapporto di Branchetti con il teatro: fiducia, identità, responsabilità

Il regista racconta che il teatro non lo ha mai deluso. A preoccuparlo è semmai il modo in cui molti giovani lo stanno vivendo: meno come luogo generoso, più come ambiente dove prelevare senza costruire.

Sottolinea quanto sia indispensabile recuperare un senso di fiducia reciproca. Il teatro vive di persone che collaborano, che si sostengono, che credono gli uni negli altri. Il periodo successivo alla pandemia ha reso tutto più fragile: “la gente ha paura, e il teatro si regge sulla fiducia”.

Branchetti lo considera un atto di coraggio quotidiano, un impegno che riguarda artisti, tecnici, produttori e pubblico. Una visione che va oltre la retorica: per lui è una pratica concreta, necessaria per restituire vitalità al settore.

Oltre il premio: un artista che vive il teatro come parte della propria identità

È evidente che questa conversazione, partita dal Premio Donnafugata, si dilata fino a diventare una riflessione sul senso stesso del fare teatro oggi. Con Branchetti è inevitabile: la passione che lo muove, unita a una visione lucida del presente, porta ogni discorso a un livello più ampio.

Il premio del 12 dicembre arriva quindi come riconoscimento formale, ma anche come tappa simbolica nella storia professionale di un artista che considera la scena non solo un mestiere ma una dimensione fondamentale del proprio essere.

E mentre si prepara a salire di nuovo sul palco del Teatro Pirandello, porta con sé la certezza che il teatro, per continuare a vivere, ha bisogno di dedizione, coraggio, dialogo e di quella fiducia che lui stesso chiama “il gesto più potente che un essere umano possa compiere”.

Emilia Filocamo