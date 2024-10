Ieri sera, Francesco Baffo ha fatto il suo grande debutto su Rai1 nella seconda puntata della quattordicesima stagione di Don Matteo, una delle serie più amate in Italia. A soli dieci anni, Francesco, originario di Viterbo, ha già conquistato il cuore del pubblico interpretando il ruolo di Bart Bonacina, un bambino con una grande passione per le api che instaura una profonda amicizia con Don Massimo, il protagonista interpretato da Raoul Bova.

Per l’occasione, i genitori di Francesco, Sabrina e Luca, hanno condiviso un messaggio toccante sul profilo Instagram del figlio: «Oggi è il gran giorno, il tuo giorno, ad maiora semper, piccoletto dal sorriso contagioso. Con infinito amore, mamma e papà!»

La storia

Nel suo ruolo, Francesco interpreta Bart, un bambino che vive una situazione complessa e di isolamento, ma che trova conforto e amicizia con Don Massimo. Il loro incontro avviene nelle campagne di Spoleto, mentre il padre di Bart è in ospedale. Don Massimo accoglie Bart in canonica, dove il bambino, seppur insicuro e fragile, riesce a conquistare il cuore di tutti, frequentando anche le lezioni di catechismo.

L’incontro con le istituzioni

La sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, ha voluto esprimere il suo sostegno e ammirazione per il giovane talento con un invito ufficiale: «Bravissimo Francesco! Avremo modo di incontrarci in Comune nei prossimi giorni. Nel frattempo, un grandissimo in bocca al lupo da parte mia e di tutta la tua città!»

In un’intervista a Famiglia Cristiana, Sabrina e Luca, i genitori di Francesco, hanno raccontato quanto sia stata significativa questa esperienza per la crescita del figlio: «Volevamo che facesse un’esperienza diversa e stimolante. Alla fine non solo si è divertito, ma è anche maturato, imparando a rispettare regole, orari del set e a relazionarsi con nuove persone». In primavera, il papà di Francesco aveva già annunciato con entusiasmo su Instagram: «Ormai è ufficiale! Il nostro Francesco sarà uno dei nuovi protagonisti di Don Matteo 14 dalla seconda puntata fino alla fine della serie». Per la famiglia, questa esperienza è stata unica e ha creato un forte legame con il cast della serie: «Ringraziamo la “famiglia” di Don Matteo 14 per avergli dato questa opportunità e per averci accolti come a casa».