Francesco Nuti, i funerali a Firenze in forma privata

(Adnkronos) – Si terranno in forma privata a Firenze i funerali di Francesco Nuti, morto lunedì. Le esequie saranno celebrate giovedì 15 giugno nella Basilica di San Miniato a Monte. "Per volere della famiglia dell’attore toscano, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata", si legge in una nota. — —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

