Francesco Rocca neopresidente Regione Lazio, i nomi della sua giunta

Il neopresidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha conquistato il 53,9% delle preferenze, ha detto proprio tra le prime dichiarazioni post vittoria che la sua giunta sarebbe stata “Una squadra straordinaria”. Ha anche anticipato una scelta: “Ho promesso a Vittorio Sgarbi che faremo un piano regolatore energetico nel Lazio. Non consentiremo lo scempio del territorio con i parchi eolici, che invece devono essere offshore”.

Inoltre ha annunciato la volontà di revoca della “delibera che ha regalato 2.000 ettari di tenuta agricola al Comune di Roma a canone surreale”.

Francesco Rocca, promette per la giunta “Una squadra straordinaria”

Secondo quanto riporta il retroscena del quotidiano La verità, la vice del presidente potrebbe essere una donna come Roberta Angelilli, già vicepresidente dell’Europarlamento, alle spalle una solida esperienza politica nel centrodestra, dal Fronte della gioventù a FdI.

Il più votato è Giancarlo Righini, oltre 21.000 preferenze, pezzo grosso del ministro Francesco Lollobrigida, al terzo mandato regionale.

Praticamente dato per certo un posto per Mario Crea e Carolina Casini.

C’è poi l’uscente Fabrizio Ghera, leader del gruppo di Fabio Rampelli, (dei Gabbiani, unica corrente interna a FdI) che potrebbe ottenere un altro assessorato forte come Trasporti o Lavori pubblici. Tante le preferenze (19.500) anche per Micol Grasselli che potrebbe conquistare un posto in giunta dove, come promesso dal neogovernatore, ci sarà anche un assessore alla Cultura, cancellato diversi anni fa da Zingaretti. Un altro probabile neoassessore essere l’ex consigliere provinciale è Marco Bertucci, l’ex senatore Fabio De Lillo, Flavio Cera, i consiglieri regionali uscenti Antonio Aurigemma, Laura Corrotti, Massimiliano Maselli.

*Immagine dal profilo Facebook di FdI

© Riproduzione riservata