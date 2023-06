Francia, attacco con coltello ad Annecy: tutti i feriti non sono più in pericolo di vita

(Adnkronos) – Non sono più in pericolo di vita i quattro bambini e i due adulti feriti con un coltello da un rifugiato siriano in un parco giochi ad Annecy, in Francia. Lo ha detto il pubblico ministero di Annecy Line Bonnet-Mathi nel corso di una conferenza stampa. Il pubblico ministero ha spiegato che l'uomo viene detenuto con l'accusa di ''tentato omicidio''. L'indagato, ha proseguito, ''non ha voluto parlare'' davanti ai magistrati inquirenti in tribunale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

