Francia, Sarkozy condannato in appello a 3 anni: uno da scontare in carcere

(Adnkronos) – L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello oggi a Parigi a tre anni di reclusione, uno dei quali da scontare in detenzione, per corruzione e traffico di influenze nella vicenda delle intercettazioni. Si tratta di una pena senza precedenti per un ex presidente. Il suo avvocato storico Thierry Herzog e l'ex alto magistrato Gilbert Azibert hanno ricevuto le stesse condanne. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata