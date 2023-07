Francia, Tajani: “A italiani che vanno nel Paese messaggio di prudenza”

(Adnkronos) – Da parte della Farnesina c'è un "messaggio di prudenza" per gli italiani "che vanno in viaggio in Francia", invitati "a seguire quello che dice la stampa, a seguire i consigli della forze dell'ordine e non avvicinarsi a luoghi dove ci sono scontri perché può essere molto pericoloso". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Caffè Europa su Rai Radio 1. "E' una questione che riguarda esclusivamente la Francia" quanto sta accadendo nel Paese dopo la morte del 17enne Nahel, ha sottolineato, con "la reazione della gente" che ha "provocato violenze in tutta la Francia", dove "evidentemente c'è un malessere soprattutto nelle grandi periferie francesi e questo poi è esploso quando c'è stato questo episodio molto triste che non doveva accadere". —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata