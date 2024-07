Franco Nero: da Hollywood a Rieti nel videoclip “Vecchio Cowboy”, regia di Pasquale Sciandra

Franco Nero, icona del cinema internazionale, torna a stupire il pubblico con una nuova avventura artistica che lo vede protagonista nel videoclip “Vecchio Cowboy”. Diretto e prodotto da Pasquale Sciandra e con la collaborazione dell’attrice reatina Emanuela Petroni, questo progetto audiovisivo si distingue per il suo spirito western e il suo forte valore simbolico.

Franco Nero, un’icona internazionale

Franco Nero è una figura leggendaria del cinema mondiale, noto soprattutto per il suo ruolo iconico in “Django” (1966). La sua carriera si estende su decenni, con collaborazioni con registi di fama come John Huston, Luis Buñuel e Quentin Tarantino. La sua presenza in “Vecchio Cowboy” aggiunge un’inestimabile valore artistico e culturale al videoclip, rendendolo un ponte tra il cinema classico e le moderne produzioni audiovisive.

Il progetto “Vecchio Cowboy”

“Vecchio Cowboy” è un videoclip musicale nato dalla visione di Pasquale Sciandra, che ha saputo cogliere l’essenza nostalgica e metaforica del brano di GIMOS, nome d’arte di Luigi Moscogiuri. Con tre album già all’attivo e un quarto in preparazione, GIMOS ha deciso di affrontare tematiche legate alla maturità e al valore della vita, anche nelle sue fasi più avanzate.

La canzone “Vecchio Cowboy” è una metafora della vita matura spesso sottovalutata, e chi meglio di Franco Nero poteva incarnare questa figura? La scelta non è casuale; il suo storico legame con i personaggi western rende la sua interpretazione ancora più significativa e autentica.

La realizzazione del videoclip

La regia di Pasquale Sciandra e l’aiutoregia e montaggio di Emanuela Petroni hanno contribuito a creare un prodotto di alta qualità. Maria Monsè affianca Franco Nero, arricchendo ulteriormente il cast. Gli assistenti Paolo Polidori e Flora Lopez hanno supportato la produzione, garantendo un risultato finale all’altezza delle aspettative.

Il videoclip “Vecchio Cowboy” è stato presentato ufficialmente a Roma, presso la Locanda Blues, durante il Festival internazionale ANIME di CARTA. La serata ha visto la proiezione del video, seguita da interviste con gli ospiti d’onore e gli attori del cast, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera del progetto.

“Vecchio Cowboy” non è solo un videoclip musicale, ma un’opera che celebra il valore della maturità attraverso una lente nostalgica e affettuosa. Franco Nero, con la sua straordinaria carriera e il suo carisma senza tempo, riesce a portare una profondità unica al progetto. La collaborazione tra Sciandra, Petroni e GIMOS dimostra che il talento e la passione possono creare opere di grande impatto emotivo e artistico, un tributo alla resilienza e alla bellezza della vita in tutte le sue sfumature, ricordandoci che ogni fase dell’esistenza ha il suo valore e la sua importanza.