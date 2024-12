Fregnacce alla sabinese, questo piatto è il fiore all’occhiello prima di Capodanno | Lo porti in tavola e il bis è assicurato

Finalmente è arrivato il momento di assaporare tutto il gusto del Natale: scopri le irresistibili Fregnacce alla sabinese.

Questo primo piatto ti catapulterà nel cuore della sabina, splendida area del Lazio, dove gustare le migliori pietanze regionale.

Chiunque ti chiederà il bis: le Fregnacce alla sabinese sono una goduria per il palato.

Impara a prepararle nel pieno rispetto della tradizione sabinese: la ricetta originale è solo questa.

Prova a farlo assaggiare ai tuoi ospiti al pranzo di Natale o al cenone di San Silvestro e vedrai che successo!

Fregnacce alla sabinese, il primo piatto da gustare a Natale o a Capodanno con amici e parenti

Chi ama la buona tavola sa che questo è il periodo dell’anno in cui è quasi impossibile resistere ai piatti saporiti, ai brindisi, alle cene in compagnia di parenti e amici e alle tentazioni della gola. Proprio per questo motivo, in vista delle festività natalizie, si scoprono e si riscoprono pietanze autentiche, che racchiudono tutto il sapore delle tradizioni e moltiplicano la gioia dello stare insieme

In particolare nel Lazio uno dei modi migliori per condividere il gusto del Natale a tavola è preparare le Fregnacce alla sabinese. Per fortuna non è necessario essere degli chef o degli esperti per riuscire a dar vita a questa ricetta irresistibile. Se hai voglia di provare a realizzare delle ottime Fregnacce, nel rispetto della tradizione affidati a queste indicazioni. Ti suggeriamo, passo dopo passo, tutti i gesti e gli ingredienti fondamentali per creare in casa il primo piatto che farà gola a tutti i tuoi ospiti.

La vera ricetta che racchiude tutto il gusto del Natale

Per preparare le Fregnacce alla sabinese occorrono soltanto 20 minuti, a cui poi dovranno essere aggiunti i 20 minuti di cottura del piatto. Le dosi per quattro persone sono: 400 grammi di pasta, formato fregnacce, 100 grammi di funghi misti, quindici pomodori piccoli, Piccadilly o Datterini, un ciuffo di prezzemolo, una manciata di olive nere, 4 spicchi d’aglio, un pizzico di peperoncino e 6 cucchiai di olio extravergine di oliva.

La prima cosa da fare è far scaldare l’olio in una padella antiaderente e poi far soffriggere aglio e peperoncino. Dopodiché, quando l’aglio sarà diventato dorato, occorre aggiungere le olive nere, i funghi e i pomodori tagliati a pezzetti e far cuocere il tutto per circa 10 minuti. Intanto si può lessare la pasta in abbondante acqua salata, scolarla al dente e infine unirla alla alla salsa di funghi. A questo punto basta aggiungere una spolverata di prezzemolo tritato e le Fregnacce alla sabinese sono pronte! Buon appetito.