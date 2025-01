Fregnacce di qua e di là, ma sono veramente buonissime | Non sono capricci, anzi: ecco la ricetta del piatto più amato nel Lazio

Conoscere la ricetta delle fregnacce è il primo passo per apprezzare la cucina del Lazio, non puoi proprio perdertela.

Scopri come si prepara questa specialità, che racchiude tutta l’arte culinaria della regione.

La splendida area della Tuscia offre prelibatezza di ineguagliabile bontà. prova a farle per i tuoi amici e vedrai quanti complimenti riceverai fin dal primo assaggio.

Si tratta di un must della buona tavola laziale, e va preparato in casa, rigorosamente con pochi ingredienti genuini e nel pieno rispetto della tradizione.

Solo con la ricetta originale potrai ottenere un risultato sorprendente. Segui passo dopo passo questi gesti e resterai di stucco. Servono appena 30 minuti, procurati quello che occorre e poi mettiti all’opera.

Fregnacce, la ricetta della pasta più buona del Lazio

Il Lazio è una terra che offre una varietà di proposte gastronomiche senza eguali. Si tratta di una delle cucine regionali italiane più ricche di specialità gustose. Specialmente se si tratta di primi piatti, questa regione detiene il primato assoluto. Un tipo di pasta fatta in casa molto gettonata e apprezzatissima da chi ama davvero la cucina laziale è rappresentata dalle Fregnacce. Si tratta di una parola che vuol dire bugia ma che invece nasconde un sapore autentico.

Le Fregnacce nel nord Italia vengono chiamate Maltagliati. A differenza dei maltagliati però le Fregnacce sono fatte di semola, ovvero di grano duro e non di grano tenero e, soprattutto, non prevedono l’utilizzo delle uova. Se hai voglia di cimentarti ai fornelli, prova a realizzarle tu stesso seguendo questa facilissima ricetta.

Come si prepara l’ingrediente irrinunciabile dei migliori primi piatti laziale

Per quattro persone occorrono 200 grammi di semola di grano duro, 100 ml di acqua, un cucchiaino di sale. La prima cosa da fare è sciogliere il sale nell’acqua. Il secondo step è creare la una fontana di farina con al centro un buco in cui aggiungere gradualmente l’acqua. A questo punto occorre impastare fino a ottenere un composto omogeneo. Occorreranno circa 20 minuti per stendere bene l’impasto. Quando sarà diventato omogeneo e liscio basterà solo sigillarlo con un foglio di pellicola alimentare e tenerlo a temperatura ambiente per circa 30 minuti.

Una volta che sarà trascorsa mezz’ora, bisognerà stendere la pasta e creare, con degli utensili da cucina ad hoc, o con le mani, delle strisce lunghe che poi andranno tagliate per creare delle losanghe. Ora le mitiche fregnacce saranno pronte per essere lessate in abbondante acqua salata e condite con il sugo che più ti aggrada. Buon appetito.