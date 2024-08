“Frequentazione intima”: Ilary Blasi nella bufera, a sorpresa spunta un’altra donna | Risvolto inaspettato nel divorzio con Totti

Una battaglia legale senza esclusione di colpi e dall’esito incerto. È quella che inizierà a settembre tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Una vicenda iniziata quasi due anni fa e che è ancora ben lungi dalla conclusione, in un senso o nell’altro. Stiamo parlando della causa di divorzio in corso tra Ilary Blasi e Francesco Totti, conseguenza inevitabile della turbolenta rottura tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset.

Com’è noto i vari tentativi compiuti dagli avvocati di arrivare ad un accordo extragiudiziale non hanno avuto alcun esito e per questo ai due ex coniugi, con i loro rispettivi legali, non è rimasto altro che affidarsi al giudizio del Tribunale civile di Roma.

Le prime udienze svoltesi fino alla scorsa primavera sono state incentrate sull’assegnazione all’uno o all’altra di alcuni oggetti particolarmente preziosi, come orologi e borse di marca. A partire da settembre si entrerà invece nel vivo con la deposizione in aula dei vari testimoni chiamati sia da Totti che da Ilary.

Secondo quanto filtra a poche settimane da un’udienza che si preannuncia quanto mai bollente, le liste presentate dall’ex bandiera romanista e dall’ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi” lasciano immaginare clamorosi e roboanti colpi di scena.

Ilary Blasi, che scontro in aula con Francesco Totti: cosa potrà succedere

Il primo asso nella manica di Ilary Blasi si chiama Noemi Bocchi. Proprio l’attuale compagna di Totti è nell’elenco dei testimoni indicati dalla showgirl: l’imprenditrice romana dovrà rivelare una volta per tutte, sotto giuramento, quando di preciso ebbe inizio la sua liaison con l’ex fuoriclasse giallorosso.

La Blasi punta a dimostrare che il matrimonio con Totti è entrato in crisi proprio a causa di Noemi Bocchi. Ma a quanto pare l’ex numero dieci non starà a guardare, tutt’altro. Tra i suoi testimoni figurano l’amico Alex Nuccetelli e soprattutto il famigerato Cristiano Iovino, il personal trainer romano che ha dichiarato di aver avuto una frequentazione intima con Ilary.

Ilary Blasi, la mossa di Totti la spiazza completamente: fan con il fiato sospeso

Non finisce qui, perché a sostegno di questa ipotesi l’ex Pupone ha chiamato a testimoniare un personaggio chiave dell’intera vicenda, vale a dire Alessia Solidani. Si tratta della parrucchiera grande amica di Ilary Blasi.

In base alla informazioni raccolte dai legali di Totti sarebbe stata proprio lei ad accompagnare la showgirl di Mediaset a casa di Iovino. Insomma, abbiamo a che fare con un intreccio quasi inestricabile, dall’esito tutt’altro che scontato.