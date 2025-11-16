Frida Giannini torna a Roma con il Bixio: la rinascita della ex direttrice creativa di Gucci

Frida Giannini ricompare con la forza di chi ha attraversato momenti duri e ha saputo ritrovare slancio. L’ex direttrice creativa di Gucci, romana, classe 1972, racconta al Corriere della Sera il suo nuovo percorso professionale e personale. Lo fa partendo da un luogo che porta nel cuore: un bar storico di Monteverde Vecchio trasformato in un bistrot contemporaneo senza cancellarne l’identità. Oggi apre ufficialmente le porte al pubblico con il nome Bixio, un progetto che unisce memoria, gusto e radici familiari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Bixio e il legame con Monteverde Vecchio

Il bistrot sorge nel punto dove per decenni si trovava il bar Faustini, riferimento per il quartiere dal 1935. Giannini conosceva quel locale fin da bambina: tappa fissa prima delle lezioni, luogo dove generazioni si sono date appuntamento. La telefonata dell’amico Mambo Faustini, intenzionato a vendere, ha messo in moto il progetto. Mezz’ora dopo quella chiamata, nonostante l’anestesia post dentista, la stilista era già lì. Poco dopo, davanti al notaio, brindava con champagne in un misto di ricordi e emozione.

Un progetto che nasce da memoria e affetto

Giannini spiega perché non ha avuto esitazioni: Monteverde Vecchio è la sua storia familiare. Qui si sono trasferiti i nonni, qui lei ha studiato, qui ha cresciuto sua figlia. Nel vecchio Faustini ha incrociato personaggi come Pasolini, che amava giocare a carte in un ambiente appartato e sincero. Oggi altri volti della cultura frequentano la zona, attratti dalla sua dimensione raccolta. La stilista sente forte il desiderio di mantenere vivo questo tessuto. Lo definisce “un dovere verso la memoria di chi lo ha animato”.

Il nuovo volto del locale di Frida Giannini

Il Bixio nasce senza esibizionismi. Una trentina di coperti all’interno, venti nel dehors, materiali scelti con cura, luci pensate per creare calore. Grappoli di lampade a sospensione, applique Venini, cilindri Viabizzuno e un monolite in corten all’ingresso. Molti oggetti arrivano dalla casa della madre o dalla sua, come le stampe settecentesche usate nei bagni o le applique di Murano sopra i divani. “Quando dico che ci ho messo del mio, è proprio così”, sottolinea. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La cucina e il lavoro di squadra

Accanto a lei c’è la cugina Doriana Torriero, responsabile dell’orchestra operativa del bistrot, affiancata dallo chef Dario Pompei. La proposta gastronomica unisce tradizione e idee nuove, costruita grazie alla collaborazione con mercati e botteghe del quartiere. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi seguono lo stesso principio: qualità, semplicità, autenticità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La rinascita di una creativa dopo un periodo difficile

Il racconto più intimo di Giannini riguarda il lutto per la madre, scomparsa dopo una lunga malattia. Un dolore che l’ha portata a fermarsi e ripensare alle priorità. La madre, donna brillante e piena di interessi, resta il riferimento costante del suo percorso. Le ha trasmesso passione, curiosità, amore per l’arte. “Oggi vivo un grande vuoto, mi manca tutto di lei”, ammette.

Un locale dedicato alla persona più importante

Se immagina sua madre entrare nel Bixio, Giannini si illumina: sarebbe felice di ritrovare gli oggetti che amava e riconoscere la cura dei dettagli. Da lei sarebbe arrivato sicuramente un sorriso complice. “Cosa mi direbbe? Questo è per te”, conclude la stilista con emozione.