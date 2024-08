Friggitrice ad aria, c’è un rischio che nessuno ti dice: ‘Può portare alla morte’ | Controindicazioni spaventose

Allarme friggitrice ad aria, questa cosa non la sa nessuno

Uno degli elettrodomestici più amati e più apprezzati nell’ultimo periodo è quello della friggitrice ad aria. Sebbene ci sia chi lo sminuisca e ne parli come un semplice forno dalle dimensioni ridotte, di fatto proprio questa sua caratteristica di essere piccola la rende estremamente comoda e pratica.

Chi vive da solo, infatti, la usa per cucinare qualcosa che, se non l’avesse, difficilmente si preparerebbe: pensiamo ad esempio a un filetto solo di pesce, è raro che si scelga di accendere il forno per una quantità così esigua di cibo!

Chi invece è in famiglia, la ama sia per scaldare gli avanzi, sia per cucinare piccole quantità di alimenti senza dover per forza sporcare il forno e le teglie. Oggi, però, abbiamo una brutta notizia in merito alla friggitrice ad aria: può essere pericolosa.

Allarme friggitrice ad aria: attenzione alla posizione

Quando si acquista una friggitrice ad aria, prima di completare la spesa e portarsi a casa il nuovo elettrodomestico è bene pensare a dove posizionarlo. Soprattutto se ha un capienza maggiore di 6 kg, infatti, occupa un certo spazio e, soprattutto, ha bisogno di essere ben staccata sia dal muro che da altri elettrodomestici, per funzionare bene. Innanzitutto, la si deve posizionare lontana da qualsiasi fonte di calore, quindi anche da stufe e forni: la friggitrice, infatti, mentre funziona emette aria calda e questo potrebbe favorire un accumulo di calore, potenzialmente molto pericoloso. Inoltre, la friggitrice ad aria va messa anche lontana dal lavandino, poiché la vicinanza con l’acqua aumenta il rischio di scosse elettriche.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza, è conveniente che la friggitrice ad aria sia connessa ad una presa con messa a terra adeguata e che non si modifichi la spina: è meglio quindi non usare adattatori.

Attenzione alle superfici instabili

La friggitrice ad aria deve essere inoltre posizionata su una superficie piana e stabile, così che si riduca al minimo il rischio di caduta o di oscillazione. Da evitare anche la collocazione sul pavimento: soprattutto se in casa ci sono dei bambini piccoli o degli animali domestici, questo può essere pericoloso.

Al tempo stesso, non va messa troppo in alto o su uno scaffale difficile da raggiungere. L’eventuale fuoriuscita di liquidi caldi durante la cottura, infatti, può ustionare chi è nei dintorni. Per capire dove è meglio posizionarla, infine, vi consigliamo di leggere il libretto di istruzioni dell’elettrodomestico che avete acquistato.