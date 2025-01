Friggitrice ad aria, hai sempre messo le teglie sbagliate | Solo queste garantiscono la cottura senza danni, prova subito

Per la tua friggitrice ad aria utilizza queste taglie e riuscirai ad ottenere una cottura senza danni. Dimentica quelle che hai sempre utilizzato.

Uno degli elettrodomestici che ormai non può più mancare nelle cucine moderne, è senza dubbio la friggitrice ad aria. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in ambito culinario.

Il successo di questo elettrodomestico si deve alla velocità con cui riesce a preparare pranzi e cene, utilizzando una minima quantità di olio. In questo modo l’apporto di grassi è indubbiamente minore rispetto al tradizionale fritto.

Per questo motivo, oggi, soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla preparazione dei pasti, non riesce a più a fare a meno di questo piccolo forno.

Circa il suo funzionamento, all’interno della friggitrice ad aria avviene una circolazione di aria calda attorno ai cibi in grado di creare una crosticina dorata e croccante senza l’uso eccessivo di grassi.

I vantaggi della friggitrice ad aria

La diffusione della friggitrice ad aria cresce di giorno e giorno perché oltre a preparare pasti più sani, possiede diversi vantaggi. Tra questi, uno è sicuramente la capacità di trattenere gli odori al suo interno evitando così che si diffondano per la casa. Seguono poi la facilità di utilizzo e la semplicità nella sua pulizia.

Tuttavia, se è vero che la popolarità della friggitrice ad aria continua ad aumentare, allo stesso tempo sorgono dubbi su quali siano i contenitori siano adatti per l’uso in questo apparecchio. A queste domande abbiamo risposto nel prossimo paragrafo.

Friggitrice aria le teglie da utilizzare sono queste, ecco perché

Come riporta altaformazionemusicale.it, molti materiali utilizzati solitamente in cucina possono essere impiegati anche nella friggitrice ad aria, ma è importante che vengano sempre rispettate alcune condizioni. Scegliendo i materiali giusti ed evitare quelli inadatti, permetterà di sfruttare appieno le potenzialità di questo elettrodomestico senza compromettere la tua sicurezza e la qualità dei tuoi piatti. Partendo dai materiali consigliati nel suo utilizzo troviamo la Terracotta, ottima per la cottura, distribuisce il calore in modo uniforme. Segue poi la Ceramica, utilizzabile solo se progettata per la cottura (evitate ciotole decorate). Molto indicati sono anche il Vetro, la Ghisa, l’ Acciaio inox, Pyrex, la Carta forno e alluminio e il Silicone.

I materiali che invece vanno assolutamente evitati nella friggitrice ad aria poiché possono causare danni all’apparecchio o rilasciare sostanze pericolose. In particolare questi sono: Tupperware, ovvero la plastica non progettata per la cottura che può sciogliersi. Il Legno: Non utilizzabile, poiché può bruciare e causare incendi. I Contenitori in carta, che sono altamente infiammabili e non adatti. Infine in generale la plastica è da evitare.