Friggitrice ad aria, questi SVANTAGGI li abbiamo sempre ignorati | Se continui ad usarla così, vivrai per poco

Stai attento a non ignorare questi svantaggi della Friggitrice ad aria rischi di incorrere in spiacevoli sorprese. Ecco cosa devi sapere.

La friggitrice ad aria è tra gli elettrodomestici più presenti nelle cucine moderne. Da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato, sono tantissime le persone che la preferiscono rispetto al forno tradizionale.

Questo perché permette una cottura rapida e uniforme senza che ci sia un eccessivo utilizzo di olio, perfetta per chi desidera mantenersi in linea e seguire un’alimentazione più salutare.

Altro aspetto altrettanto importante è anche il fattore tempo, fondamentale soprattutto per chi ne ha poco da dedicare alla preparazione dei pasti.

Tuttavia, se è vero che sono tanti i vantaggi offerti dalla friggitrice ad aria, è anche vero che nasconde alcuni svantaggi che non tutti conoscono.

Friggitrice ad aria, ecco quello che devi sapere

E’ ormai noto a tutti questo elettrodomestico sia molto versatile, oltre a friggere infatti, permette anche altre opzioni come arrostire, grigliare e persino cuocere dolci. L’ideale per chi vuole cucinare in modo pratico con un minor apporto di grassi. Eppure, al di là di questi vantaggi, i “difetti” sembrano non mancare. Parliamo in particolare, di un problema comune che riguarda lo spazio. Come riporta altaformazionemusicale.it, le friggitrici ad aria, soprattutto i modelli più capienti, possono essere ingombranti e difficili da collocare in una cucina di dimensioni ridotte.

In realtà anche chi dispone di molto spazio deve comunque pensare ad una riorganizzazione degli elettrodomestici per riuscire a trovare una posizione comoda che consenta di utilizzarla senza fatica. Inoltre, molti modelli presentano una capacità limitata, che li rende poco adatti alle famiglie numerose. In tal caso, cuocere più porzioni può risultare più complicato e si è costretti a suddividere il cibo in più cicli di cottura, il che si traduce in perdita di tempo.

In pochi conoscono questi svantaggi

Oltre i fattori detti nel paragrafo precedente, c’è un altro aspetto critico legato all’utilizzo della friggitrice ad aria. Parliamo della sua pulizia. Le friggitrici ad aria infatti, necessitano di attenzione e cura per mantenersi efficienti nel tempo. Senza accorgimenti adeguati, come l’utilizzo di rivestimenti antiaderenti o di contenitori in silicone compatibili, il cestello e le parti interne possono accumulare residui difficili da rimuovere, rendendo la manutenzione complicata. Inoltre, oltre questo c’è anche un elemento molto importante da non sottovalutare ovvero il dispendio energetico. Ciò vuol dire che in linea generale è un forno che consuma di più.

Quindi, alla luce di queste valutazioni possiamo sicuramente affermare che la friggitrice ad aria rappresenta una rivoluzione nel modo di cucinare, ma dobbiamo sempre ricordare che non mancano i compromessi. Quindi, è consigliabile, prima di acquistarla, analizzare tutti i pro e contro in base alle proprie esigenze.