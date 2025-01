Friggitrice ad aria, questo è l’elenco delle MIGLIORI | La classifica parla chiaro: se la tua non è tra queste, buttala via

Sei indeciso sua quale sia la migliore friggitrice ad aria? Leggi la classifica e scopri quali si aggiudicate i primi posti nel 2025.

Nella lista degli elettrodomestici moderni che ormai sono diventati indispensabili per le nostre cucine, troviamo le amate friggitrici ad aria.

Il loro successo si deve alla capacità di riuscire a cucinare in maniera rapida e sana, riuscendo a friggere senza utilizzare un quantitativo eccessivo di olio.

Tra l’altro sono anche molto versatili e si prestano bene per cuocere, riscaldare e grigliare. Ma non solo, scegliere una friggitrice ad aria comporta una serie di altri di vantaggi rispetto ai metodi di cottura tradizionali.

Infatti, oltre ad essere indicate per una dieta più sana sono molto semplici da utilizzare e soprattutto da pulire, perfette quindi per chi ha poco tempo da dedicare alla preparazione dei pasti. Tuttavia, è molto importante scegliere quella giusta prima di effettuare un acquisto.

Altroconsumo e l’indagine sulle friggitrici ad aria

Per aiutare gli acquirenti nella scelta della friggitrice ad aria, Altroconsumo ha condotto un indagine per testare i parametri principali di questo forno.

In particolare, gli esperti hanno analizzato: qualità della frittura, consumo energetico, dimensioni e capacità e la facilità d’uso. Ogni modello è stato sottoposto a rigorosi test in laboratori accreditati, garantendo risultati affidabili e comparabili. Questo approccio scientifico consente ai consumatori di fare scelte più consapevoli. Scopriamo quali sono risultate le migliori nel prossimo paragrafo.

Le migliori friggitrici ad aria del 2025

Come riporta ispacnr.it, secondo la classifica di Altroconsumo, le migliori friggitrici ad aria del 2025 sono:

Philips HD9650/90 Premium XXL Airfryer – 73 punti, potenza di 2.225 watt, prezzo di 229,06 euro. Ideale per famiglie e per chi ama intrattenere.

Eletrolux E6AF1-6ST – 69 punti, potenza di 1.800 watt, prezzo di 244 euro. Ottimo equilibrio tra prestazioni e costo.

Philips HD9890/90 7000 Series XXL Airfryer – 69 punti, potenza di 2.200 watt, prezzo di 343 euro. Funzionalità avanzate e design elegante.

Moulinex Easy Fry Dual Air Fryer and Grill – 68 punti, potenza di 2.700 watt, prezzo tra 180 e 189 euro. Versatile grazie alla funzione grill.

Philips HD9200/90 300 Series L Airfryer Essential – 68 punti, potenza di 1.400 watt, prezzo di 87,16 euro. Economica ma performante.

Philips HD9252/90 3000 Series L Airfryer Essential Compact – 67 punti, prezzo di 119 euro. Compatta senza compromettere la qualità.

Moulinex AL5018 Over & Grill – 67 punti, potenza di 2.050 watt, prezzo di 179 euro. Dispositivo multifunzionale.

Ariete 4626 e Severin FR 2445 XXL – 66 e 65 punti rispettivamente.

E’ possibile notare come molte opzioni con buone prestazioni non riguardano solo modelli di fascia alta ma molte sono vendute ad un prezzo accessibile. Ad esempio, il modello Philips HD9200/90 è disponibile a meno di 100 euro, dimostrando che non è necessario spendere grandi cifre per ottenere un prodotto di qualità.