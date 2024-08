Friggitrice ad aria, sei tanto comoda ma quanto consumi? Per fortuna c’è un rimedio: impostala così e il risparmio è assicurato

Impostare la friggitrice ad aria in questo modo ti permette di risparmiare sul consumo di energia. Ecco i consigli per spendere meno

La friggitrice ad aria è diventata negli ultimi anni l’elettrodomestico fondamentale nelle nostre vite perché veramente permette di cucinare cibi croccanti con una quantità di olio veramente esigua. Questo è ottimo per la salute in quanto ci permette di mangiare cibi tendenzialmente più sani.

È un metodo di cottura molto versatile e ci permette veramente di cucinare una grande varietà di ingredienti differenti e ricette, riducendo il consumo di grassi ma senza dover rinunciare in alcun modo al gusto. Tuttavia, come tutti gli elettrodomestici, anche questo consuma una grande quantità di energia elettrica rispetto ai metodi di cottura sul fornello (anche se è decisamente più economico del forno).

Molti si chiedono quanto consumi realmente una friggitrice ad aria e se il risparmio promesso rispetto ai metodi di cottura tradizionali sia effettivamente tangibile. L’aspetto positivo è che, con alcuni accorgimenti e impostazioni specifiche, è possibile ridurre significativamente il consumo energetico della friggitrice ad aria, garantendo al contempo ottimi risultati in cucina.

Infatti, tutti gli elettrodomestici che scaldano consumano una maggiore quantità di energia e bisogna conoscere se c’è un effettivo risparmio rispetto ai metodi più tradizionali. Eppure esistono dei suggerimenti per ridurre sensibilmente il consumo elettrico quando si utilizza la friggitrice ad aria.

Consumare meno con la friggitrice ad aria: ecco i trucchi

Per migliorare l’efficienza energetica della friggitrice ad aria si possono seguire alcuni pratici consigli che permettono di ottimizzare il risultato finale. Prima di tutto non bisogna caricare eccessivamente il cestello perché in questo modo chiedete all’elettrodomestico un eccessivo impegno per cuocere il cibo.

Inoltre, bisognerebbe anche utilizzare tutti gli accessori compatibili con la friggitrice ad aria come le teglie perforate che fanno circolare meglio l’aria e permettono una miglior cottura e anche decisamente più rapida. Tuttavia, c’è ancora una cosa molto importante da tener presente quando si utilizza la friggitrice ad aria.

Imposta la friggitrice ad aria in questo modo

Per ridurre in modo sensibile il consumo di energia elettrica della friggitrice ad aria e risparmiare tanto a fine mese, occorre non impostare l’elettrodomestico in una modalità ben precisa. Si tratta del preriscaldamento che scalda tantissimo la macchina e fa consumare molta energia elettrica.

Dunque le modalità di impostazione da preferire sono quelle eco (se disponibili) o quelle a bassa temperatura. Tuttavia, bisogna comunque seguire le indicazioni della ricetta, ce ne sono tantissime che utilizzano le basse temperature.