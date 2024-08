Frigo e dispensa impeccabili, offerta folle solo da LIDL | Prezzo ‘simbolico’ di 2.99€: gli italiani stanno facendo la scorta

La cucina sarà impeccabile, nessuno potrà fare di meglio: corri da LIDL

Ognuno ha il proprio senso di ordine, per quanto riguarda la casa. C’è chi ama averla perfettamente ordinata, senza neanche una biro fuori posto e che quindi investe molto tempo e molte energie nelle pulizie domestiche. Altri, invece, sono più tranquilli in questo senso e vedono la casa come un ambiente che va vissuto, quindi anche disordinato se necessario.

Una stanza, però, che è importante che sia sempre in ordine è quella della cucina. Qui, infatti, non ci si può lasciare andare perché basta poco per perdersi di vista qualche scadenza o, peggio, lasciare ammuffire e marcire qualcosa, con le conseguenze del caso a livello di puzza.

In questo contesto, oggi vi suggeriamo un acquisto da Lidl che potrà aiutarvi molto nel tenere la cucina sempre pulita e perfetta: la spesa è irrisoria ma l’esito è miracoloso!

Corri da Lidl, la tua cucina ringrazierà

Un buon modo per avere una cucina ordinata è quello di riporre gli alimenti, una volta aperti, all’interno di contenitori ermetici. In questo modo si manterrà la loro fragranza e tutte le loro caratteristiche, se ne rallenterà il deterioramento e soprattutto si farà più spazio all’interno dei mobili. Se ci si pensa, infatti, i vari contenitori delle diverse dimensioni permettono di essere impilati uno sull’altro, quindi fanno guadagnare molto spazio! Da Lidl in questi giorni c’è un’offerta allettante: un set di coperchi in silicone, riutilizzabili e resistenti a temperature da -20°C a 200°C, sono in vendita a soli 2.99 euro!

Lavabili in lavastoviglie, questi sono comodi poiché si adattano bene a diverse dimensioni e, soprattutto, possono essere applicati direttamente sul piatto o sulla ciotola di ceramica o di vetro, senza quindi dover travasare il contenuto in un contenitore ermetico e sporcare più stoviglie.

Come scegliere il contenitore migliore

Se anche tu ami i contenitori ermetici e li usi quotidianamente ad esempio per portarti il pranzo a lavoro, scegli il più adatto a te in base alle tue esigenze. Se ad esempio mangi sempre primo, secondo e contorno, può esserti utile uno di quelli con più scomparti, così da non doverne portare dietro due o tre.

Se invece consumi spesso pietanze con il sugo come la pastasciutta, sappi che questo condimento tende a macchiare in modo indelebile i contenitori in plastica. Per questi alimenti, quindi, è meglio il vetro, anche se più delicato.