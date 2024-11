Frigorifero, premi questo pulsante e la bolletta va KO | È nascosto in un angolino: ogni modello ne ha uno

Prova a premere questo pulsante del frigorifero e vedrai che la bolletta andrà Ko. E’ presente anche nel tuo modello ma è ben nascosto.

Nelle nostre cucine, nella lista degli elettrodomestici che non possono mancare, c’è senza dubbio lui, il frigorifero. Grazie alla sua funzione possiamo conservare al meglio i nostri cibi ed evitare che vadano a male. Per questo motivo è ormai un apparecchio a cui difficilmente possiamo rinunciare.

E’ anche vero però, che per funzionare in maniera ottimale, il frigorifero dev’essere lasciato sempre acceso e ciò si traduce inevitabilmente in un maggior dispendio energetico e di conseguenza bollette più alte.

Pertanto, in un periodo come questo dove i rincari si fanno sempre più accentuati torna utile conoscere tutti gli escamotage possibili che permettono di risparmiare.

A tal proposito, esiste proprio un trucchetto poco conosciuto che permette di consente di consumare una minore quantità di energia. Scopriamo nei prossimi paragrafi in cosa consiste.

Puoi dimezzare la bolletta in questo modo

Sicuramente acquistare un frigorifero di ultima generazione, ad alta efficienza e con una classe energetica A, sarebbe l’ideale per ridurre i consumi. Si è vero il suo prezzo è maggiore rispetto a quelli standard, ma permetterà comunque di ottenere un risparmio nel tempo. Va anche detto però che è possibile ammortizzare la spesa grazie ai minor costi che si otterrebbero in bolletta.

In ogni caso, se l’intenzione non è quella di procedere al loro acquisto e si preferisce continuare ad usare quello già possesso, conviene sfruttarlo al meglio partendo proprio dal tasto segreto che vi permette di risparmiare.

Frigorifero, la funzione che in pochi conoscono: il risparmio è assicurato

Tra gli errori più comuni quando si compra un nuovo elettrodomestico è di non prestare la massima attenzione al manuale d’istruzioni. In questo modo modo molte funzioni rimangono sconosciute così come accade all’oscuro tasto del frigorifero che permette di regolare la temperatura interna in relazione al clima esterno. Nei modelli più vecchi si tratta quasi sempre di una piccola manopola che può essere posizionata su valori che vanno da 1 a 7.

Nei modelli di ultima generazione invece si può gestire il tutto tramite il display. Nella maggior parte dei casi sono così intelligenti che in maniera automatica già scelgono il settaggio più indicato. Vi sono anche quelli che possono essere comandati via app ed è possibile monitorare tutti i consumi. In questo caso il numero che appare corrisponde alla temperatura interna. In ogni caso il suggerimento degli esperti è di impostare i valori della manipola del vecchio frigo tra 1 e 3 che, sono quelli in condizioni normali (1 sta per la temperatura meno fredda, 7 per la temperatura più fredda). In questo modo, la temperatura interna del frigo sarà compresa tra i 4 e gli 8 gradi. Così potrete consumare di meno e risparmiare in bolletta.