Frigorifero, tutti i batteri si concentrano in un punto | ‘Non lo pulisce mai nessuno’: sarà la scoperta della tua vita

Se non stai attento a questo specifico scomparto del frigorifero, rischi grosso: malattie e infezioni sono dietro l’angolo.

Si tratta dell’elettrodomestico più comune e di quello in cui conserviamo ogni giorno gli alimenti che poi portiamo in tavola. Proprio per questa ragione dovremmo renderlo l’ambiente più sicuro di tutta la nostra casa. Eppure non sempre è così.

A volte, senza rendercene conto, riponiamo i cibi che poi consumiamo, i un posto contaminato, che a una prima occhiata sembrerebbe pulitissimo.

Scopri come fare per essere davvero sicuro al cento per cento di pulire il frigorifero in maniera adeguata e tutela la tua salute: ecco qual è lo scomparto più a rischio.

Frigorifero, lo scomparto in cui si accumulano più germi e batteri

Forse non lo sapevi ma, secondo gli studi più recente, circa il 35% della popolazione mondiale ogni anno è colpita da problemi di salute, legati alle intossicazioni alimentari. A quanto pare, i contagi non avvengono sempre a causa di cibo che è stato acquistato già contaminato o a seguito di cene e pranzi al ristorante. È a casa che il cibo si contamina maggiormente. Dunque è nel frigorifero può accadere che gli alimenti si deteriorino e vengano attaccati da germi e batteri.

Ma com’è possibile mantenere il frigorifero davvero pulito e creare un ambiente sicuro, per portare a tavola del cibo privo di rischi per la salute? Scopriamo dove che si annida la maggior parte dei batteri e qual è dunque la zona del frigorifero da pulire con maggiore attenzione.

L’area del tuo elettrodomestico da pulire a fondo per evitare problemi di salute

Secondo gli esperti, il frigorifero andrebbe lavato con regolarità facendo una pulizia accurata, almeno una volta alla settimana su ripiani e cestelli nella parte interna ed esterna dello sportello e anche sulle maniglie. Questa infatti è la parte di cui spesso ci si dimentica ma è quella più “sporca”. Tante volte infatti, il portello del frigorifero viene aperto con mani che magari non sono state igienizzate a fondo, dunque non bisogna soltanto ricordarsi di lavare gli scomparti interni dell’elettrodomestico più comune della cucina ma occorre disinfettare anche gli esterni.

Per farlo si può utilizzare un tradizionale detersivo, a base di agenti chimici disinfettanti o anche optare per una soluzione più naturale ed economica, a base di aceto o di bicarbonato di sodio e succo di limone. La cosa importante è non trascurare la pulizia del frigorifero e controllare anche che la temperatura sia sempre sufficientemente bassa, onde evitare il proliferare di muffe, germi e batteri.