Frittelle viterbesi, queste non possono mancare per Carnevale | Nel Lazio le conoscono tutti ma solo questa è la RICETTA originale

Un dolci tipico del Carnevale, che non può mancare sulla tua tavola, sono le buonissime Frittelle viterbesi. La ricetta è facilissima.

Tra i dolci tipici che vengono preparati un po’ in tutto il centro Italia, soprattutto nel Lazio, troviamo senza dubbio le buonissime Frittelle di riso di San Giuseppe del Viterbese.

Si tratta di un dolce che rappresenta un vero e proprio rito della tradizione viterbese e ancor oggi è il frutto delle ricette tramandate a voce, quelle delle nonne, con le dosi a cucchiai e pizzichi.

Le frittelle di riso sono davvero uniche nel loro gusto, resistere è impossibile, nonostante siano servite fredde, smettere di mangiarle è impossibile.

Molte persone scelgono di prepararle in occasione della festa del papà e nel Viterbese sono arricchite di abbondante uvetta e pinoli. Quest’aggiunta le rende ancora più buone.

La ricetta delle frittelle di San Giuseppe

Un po’ come tutte le ricette anche le frittelle di San Giuseppe presentano delle varianti. C’è chi cuoce il riso in latte e acqua, c’è chi non aggiunge le uova, la farina o il lievito. E c’è chi aggiunge prima i tuorli e poi le chiare montate a neve ma gli ingredienti sono simili tra loro.

Come riporta idolcipeccatidigola.com, su un link della Tuscia, è stata pubblicato il procedimento per prepararle esattamente come ogni persona della vecchia generazione era solita fare. Scopriamo la ricetta nel prossimo paragrafo.

Come prepararle e ingredienti

Per prima cosa, occorre raccogliere tutti gli ingredienti necessari che sono:

1 kg di riso per risotti,

latte,

12 uova,

uva sultanina,

pinoli,

cannella,

scorza del limone grattugiata,

farina,

150 g zucchero,

liquore Strega,

lievito per dolci,

zucchero a velo.

Subito possiamo passare alla preparazione. Primo passaggio è quello di far cuocere il riso nel latte allungato con un poco di acqua e sale. Dopodiché si fa scolare e si lascia raffreddare. Nel frattempo in una terrina bisogna lavorare tre rossi d’uovo con lo zucchero sciolto nel latte, insieme con la farina quanto basta. Aggiungere l’uvetta lavata e tenuta a bagno nel vino, la cannella, la vaniglia, la buccia grattugiata di un limone o di un arancio, rum, una bustina di lievito per dolci e due chiare d’uovo montate a neve.

A questo punto si incorpora il riso e si aggiusta il sapore, con l’eventuale aggiunta di altro zucchero. La consistenza dell’impasto, deve essere simile ad una pastella piuttosto densa, lasciarlo riposare per un’oretta. In una padella contenente olio extravergine di oliva caldo invece, si gettano dentro delle cucchiaiate abbondanti d’ impasto in modo da ottenere delle frittelle tonde che si lasciano cuocere da entrambi i lati, fino alla doratura della superficie esterna. Una volta estratte, asciugate si depositano su carta assorbente da cucina e si cospargono di zucchero a velo. Si possono servire lievemente calde o possono essere conservate per i giorni seguenti, in entrambi i casi sono ottime!