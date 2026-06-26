Frode home banking nel Lazio, salvati oltre 400mila euro dai conti aziendali

Una frode informatica costruita sui conti correnti aziendali è stata fermata prima che il denaro sparisse del tutto: oltre 400mila euro sono stati recuperati dopo una serie di operazioni non autorizzate eseguite con credenziali bancarie rubate e pagamenti tramite pagoPA. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Furto di credenziali bancarie e bonifici: come è stata bloccata la frode

L’operazione riguarda un caso di Account Takeover, una delle forme più insidiose di attacco ai servizi finanziari online. Il meccanismo è semplice da raccontare, molto meno da intercettare in tempo: i criminali riescono a entrare in possesso delle credenziali di accesso ai servizi di home banking, assumono il controllo degli account delle vittime e dispongono pagamenti che, a una prima lettura, possono apparire regolari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In questo caso, i conti correnti colpiti erano aziendali. Le somme sottratte sono state indirizzate verso pagamenti di forniture di servizi e saldo di cartelle esattoriali intestate a soggetti terzi. Una scelta che rende la frode ancora più articolata, perché il denaro non viene semplicemente spostato su un conto di passaggio, ma utilizzato per estinguere posizioni amministrative e contrattuali riferibili ad altri nominativi.

La denuncia presentata da un imprenditore e dal proprio commercialista ha consentito di attivare subito gli accertamenti tecnici e finanziari. La rapidità, in casi simili, fa la differenza. Ogni ora può rendere più difficile bloccare i flussi, recuperare le somme e ricostruire il percorso del denaro.

Account Takeover, la tecnica che trasforma l’home banking in una trappola

L’Account Takeover, spesso indicato con la sigla ATO, si basa sulla compromissione di un account già esistente. Non serve creare un’identità falsa: i criminali usano quella della vittima, accedono con codici autentici sottratti in modo illecito e operano dentro sistemi bancari che riconoscono quell’accesso come valido.

Il furto delle credenziali può avvenire con tecniche diverse: messaggi ingannevoli, pagine contraffatte, malware installati su dispositivi poco protetti, richieste apparentemente credibili inviate via email o sms. Una volta ottenuti username, password, codici temporanei o autorizzazioni, gli autori della frode possono disporre bonifici e pagamenti in tempi molto rapidi.

Il dato più rilevante, in questa vicenda, è l’utilizzo dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e società fornitrici di servizi. La piattaforma pagoPA, nata per semplificare i versamenti, è stata sfruttata in modo distorto come canale finale delle operazioni fraudolente. Il problema, quindi, non riguarda la funzione ordinaria dello strumento, ma l’uso illecito di accessi bancari compromessi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Imprese nel mirino: perché i conti aziendali attirano i cybercriminali

Le aziende rappresentano un bersaglio appetibile perché movimentano importi più elevati, effettuano pagamenti frequenti e spesso coinvolgono più figure nella gestione amministrativa. Titolari, dipendenti, consulenti, commercialisti e referenti contabili possono utilizzare piattaforme digitali diverse, con scadenze fiscali, fornitori da saldare e pratiche urgenti.

Proprio questa routine operativa può favorire gli attacchi. Una comunicazione che sembra arrivare da un istituto bancario, una richiesta di verifica, un link ricevuto in un momento di lavoro intenso possono aprire la strada alla sottrazione delle credenziali. Non sempre la frode viene scoperta subito. A volte basta un controllo sul conto, una notifica anomala o il confronto con il consulente fiscale per far emergere pagamenti mai autorizzati.

Nel caso accertato nel Lazio, il lavoro tecnico ha consentito di tracciare i flussi finanziari e attivare le procedure di blocco e recupero. La somma recuperata, superiore a 400mila euro, restituisce la misura del rischio economico corso dalle persone offese. Per molte imprese, un ammanco di questa entità può incidere sulla liquidità, sui rapporti con fornitori, sugli stipendi e sulla gestione ordinaria.

Indagini ancora aperte sui beneficiari dei pagamenti

Gli accertamenti proseguono per identificare gli autori della frode e chiarire l’intera catena dei passaggi finanziari. Un aspetto centrale riguarda il ruolo dei soggetti che hanno beneficiato dei pagamenti, in qualità di intestatari di contratti di fornitura o cartelle esattoriali estinte con bonifici partiti dai conti delle vittime.

Questo passaggio è essenziale per capire se quei beneficiari fossero inconsapevoli, coinvolti a vario titolo o utilizzati come terminali di un sistema più ampio. Le frodi informatiche moderne raramente si esauriscono nel singolo accesso abusivo. Spesso prevedono ruoli diversi, conti, utenze, intestazioni e coperture create per rendere più difficile seguire il denaro.

Il recupero delle somme, quindi, non chiude il caso. Apre la fase più delicata: ricostruire chi ha ottenuto i codici, chi ha disposto materialmente le operazioni, chi ha beneficiato dei pagamenti e quale schema sia stato usato per mascherare la sottrazione.

La denuncia immediata resta l’arma più efficace

La vicenda offre una lezione concreta a imprese, professionisti e cittadini: davanti a movimenti anomali sui conti online, la tempestività è decisiva. Segnalare subito l’episodio consente agli specialisti di intervenire quando i flussi sono ancora tracciabili e le somme possono essere bloccate prima della dispersione definitiva.

Serve anche una maggiore attenzione nella gestione quotidiana degli accessi. Password diverse per ogni servizio, autenticazione a più fattori, dispositivi aggiornati, controllo periodico dei movimenti bancari e formazione del personale amministrativo sono misure che riducono il rischio. Nessuna protezione è assoluta, ma ogni cautela può rallentare l’attacco e rendere più probabile l’intervento in tempo utile.

Nel Lazio, il recupero di oltre 400mila euro mostra quanto la sicurezza cibernetica sia ormai una parte della sicurezza economica del territorio. Le frodi digitali non colpiscono solo i computer. Entrano nei bilanci, nelle attività produttive, nei rapporti di lavoro e nella fiducia verso gli strumenti online usati ogni giorno.