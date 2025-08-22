Frosinone, a 16 anni dalla scomparsa di Fabrizio Spaziani, un’eredità che vive nel cuore delle Alpi

Era il 22 agosto di sedici anni fa quando un incidente tragico spezzò la vita di Fabrizio Spaziani, anestesista originario di Frosinone. La sua storia è legata a un sacrificio avvenuto durante una missione di soccorso sul Monte Cristallo, presso Cortina D’Ampezzo. L’elicottero su cui viaggiava precipitò mentre tentava di raggiungere due escursionisti dispersi dopo una frana. Insieme a lui persero la vita il pilota Dario De Felip, il tecnico aeronautico Marco Zago e il tecnico del Soccorso alpino Stefano Da Forno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’eredità lasciata da Spaziani

A quel tempo, Spaziani non era solo un medico in servizio presso la ASL di Frosinone: era una figura cardine del soccorso alpino. Aveva dedicato la sua vita al servizio dell'emergenza medica e della formazione dei soccorritori. Nel 2004 aveva partecipato alla storica spedizione degli Scoiattoli di Cortina per celebrare il cinquantesimo anniversario della conquista del K2.

L'ospedale di Frosinone porta il suo nome dal 2010, come tributo per l'impegno straordinario e l'indomabile spirito di servizio che lo animava. Ma la memoria di Spaziani non si ferma qui: nel 2020 è stato addirittura intitolato un piccolo pianeta scoperto da due ricercatori dell'osservatorio astronomico di Campo Catino.

Un simbolo per le future generazioni

La direttrice sanitaria della ASL di Frosinone, Maria Giovanna Colella, ha sottolineato quanto l’esempio del dottor Spaziani continui a ispirare medici e operatori sanitari: “Il suo impegno nell’aiutare gli altri è tuttora vivo tra noi”. Ha dichiarato che valori come la dedizione e l’umanità incarnati da Spaziani guidano ogni giorno i professionisti della salute.

L'eredità che Spaziani ha lasciato dietro di sé non riguarda solo le vite salvate o la sua competenza medica. Il suo altruismo rappresenta un faro per tutti coloro che continuano a operare nel settore sanitario con lo stesso entusiasmo e passione.

