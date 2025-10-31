Frosinone, blitz gruppo con passamontagna all’Istituto Tecnico Angeloni: aggredito bidello

L’istituto tecnico Luigi Angeloni di Frosinone, situato vicino alla frequentata piazza De Mattheis, è stato teatro di un violento episodio che ha suscitato grande preoccupazione. Intorno alle 10 di mattina, un gruppo di individui mascherati ha tentato di introdursi nella scuola, trovando sulla loro strada il coraggioso intervento del bidello. La situazione, tuttavia, è rapidamente degenerata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Aggressione bidello Istituto Tecnico Angeloni

Gli incappucciati non si sono limitati a una semplice intimidazione. Dopo essersi visti ostacolati dall’uomo, hanno reagito lanciandogli in volto un liquido oleoso. Questo attacco improvviso ha lasciato il collaboratore scolastico stordito e senza difese. Subito dopo l’aggressione, i colpevoli si sono dileguati nel caos della città. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sospese le lezioni all’Istituto Angeloni di Frosinone

A causa della gravità dell’incidente e dell’inevitabile confusione che ne è seguita, le autorità scolastiche hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Un provvedimento che ha inevitabilmente scosso la quotidianità dell’istituto e sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole italiane.

Ministro Istruzione Valditara: “Un atto grave”

L’attacco ha immediatamente attirato l’attenzione del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha definito l’accaduto “un atto grave”, sottolineando la necessità di ripristinare al più presto la sicurezza nell’ambiente scolastico. Le sue parole riflettono una preoccupazione diffusa per il crescente fenomeno della violenza nelle scuole. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Caccia agli aggressori: indagini in corso

Le forze dell’ordine locali hanno avviato un’indagine serrata per identificare i responsabili dell’aggressione. Le telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni dell’istituto potrebbero rivelarsi cruciali per ricostruire la dinamica dei fatti e portare gli autori davanti alla giustizia.