Frosinone, calo delle nascite: in 10 anni perso un paese

Se in generale, la nostra Italia registra un calo di natalità significativo, nella provincia di Frosinone il calo delle nascite è ancora più marcato rispetto al livello nazionale, come evidenziato dagli ultimi dati diffusi dall’Istat. A livello nazionale, nel 2023 sono nati 379.890 bambini, con una riduzione di 13mila unità rispetto al 2022, segnando un calo del 3,4%.

In Ciociaria, il decremento è stato leggermente più elevato: nel 2023 sono nati 2.838 bambini, contro i 2.953 dell’anno precedente, con una diminuzione del 3,89%, circa lo 0,5% in più rispetto alla media nazionale. In termini di nascite per mille abitanti, la situazione della provincia di Frosinone rispecchia quella nazionale, con poco più di sei nascite per mille residenti nel 2023.

Il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: secondo i dati provvisori relativi ai primi sette mesi dell’anno, le nascite sono diminuite di 4.600 unità rispetto allo stesso periodo del 2023.

La tendenza storica

Analizzando i dati Istat degli ultimi 25 anni, emerge un quadro ancora più critico. Nel 1995, in provincia di Frosinone si registravano oltre 4.000 nascite (4.194), con picchi successivi, come i 4.442 del 2010. Tuttavia, a partire dal 2014, la soglia delle 4.000 nascite è stata superata in negativo (3.925) e da allora si è assistito a un calo costante. Rispetto al 1999, nel 2023 si è registrato un 32,3% di nascite in meno, mentre il confronto con il picco del 2010 indica una diminuzione del 35,8%.

Guardando al decennio 2004-2013, si sono contate 42.309 nascite in provincia di Frosinone, mentre nel decennio successivo (2014-2023) il numero è sceso a 33.927, quasi 10.000 nascite in meno, pari a una riduzione del 20%. Questo calo non avrà solo conseguenze numeriche, ma influenzerà anche l’offerta scolastica, i servizi, il mondo del lavoro e del tempo libero. Chi è chiamato a pianificare il futuro del territorio non può ignorare questi dati.

Il calo demografico

Il luogo comune secondo cui «fanno figli solo gli stranieri» è smentito dall’Istat, e lo conferma anche la situazione in Ciociaria. Dei bambini nati nel 2023, 2.472 (87,1%) sono figli di coppie italiane, 224 (7,89%) di coppie straniere, 106 (3,74%) hanno un padre italiano e una madre straniera, mentre 36 (1,27%) hanno una madre italiana e un padre straniero.

Il calo delle nascite si somma al fenomeno del decremento demografico. Con le nascite in diminuzione e i decessi, la popolazione della provincia di Frosinone a fine 2023 si attestava a 464.988 abitanti, rispetto ai 466.111 dell’anno precedente. L’unico dato che può offrire un lieve conforto è il miglioramento del saldo negativo tra nati e morti: nel 2022 era di -3.115, mentre nel 2023 si è ridotto a -2.921, con un leggero calo dei decessi e una speranza di longevità che sembra attenuare il bilancio complessivo.