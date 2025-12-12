Frosinone, “Cammina al mio fianco”: il territorio si mobilita per i diritti di bambini e ragazzi

“Cammina al mio fianco” è molto più di un titolo evocativo. L’iniziativa in programma lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 16, presso l’Auditorium “Colapietro” di Frosinone, vuole trasformare la sensibilità verso i diritti di bambini e ragazzi in impegno stabile, fatto di tempo donato, relazioni di prossimità e accompagnamento concreto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Distretto Sociale B, di cui il Comune di Frosinone è capofila, propone un evento pubblico che segna l’avvio di una nuova alleanza fra istituzioni, terzo settore e cittadini disponibili a sostenere percorsi di crescita, studio e socializzazione per i minori più esposti a fragilità familiari o sociali.

Frosinone, “Cammina al mio fianco” e la nuova alleanza per bambini e ragazzi

L’iniziativa “Cammina al mio fianco”, promossa dal Distretto Sociale B, nasce con l’obiettivo di porre al centro il diritto dei minori ad avere figure adulte di riferimento affidabili, riconoscibili, capaci di affiancarli nella vita quotidiana. L’evento rappresenta il momento costitutivo di una vera alleanza fra istituzioni, enti del terzo settore e realtà del territorio.

Si punta alla creazione di una rete in cui cittadini e famiglie disponibili mettano a disposizione tempo, competenze e ascolto per accompagnare bambini e adolescenti in percorsi di crescita personale e scolastica.

Il Distretto Sociale B assume un ruolo di regia: coordina gli attori coinvolti, costruisce linee guida condivise, valorizza esperienze già attive in ambito di affido, sostegno educativo, doposcuola e relazioni di vicinanza.

Frosinone, “Cammina al mio fianco” e le linee strategiche del Distretto Sociale B

Durante l’incontro verranno presentate in modo dettagliato le linee strategiche per l’individuazione e la formazione delle figure di riferimento che aderiranno al progetto. Si tratterà di cittadini singoli o nuclei familiari disposti a dedicare una parte del proprio tempo a bambini e ragazzi segnalati dai servizi sociali o da altre realtà del territorio.

L'idea non è sostituire l'affido familiare in senso stretto, ma affiancarlo con forme più leggere e diffuse di sostegno: aiuto nei compiti, presenza durante attività sportive o ricreative, momenti di ascolto strutturato.

Il Distretto Sociale B, attraverso il Servizio Distrettuale Affidamento Familiare – SDAF, lavorerà sulla selezione, sulla formazione e sull’accompagnamento continuo delle persone che risponderanno alla call, per garantire qualità e affidabilità delle relazioni attivate.

Frosinone, “Cammina al mio fianco” e gli interventi istituzionali all’Auditorium Colapietro

Il programma dei lavori si aprirà alle 16 con i saluti istituzionali del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, e della presidente del Distretto Sociale B, Francesca Campagiorni. La loro presenza sottolinea la volontà di collegare l’iniziativa non solo all’ambito dei servizi sociali, ma all’intero progetto di città e di distretto.

A seguire, interverrà la dottoressa Sandra Pantanella, coordinatrice del Servizio Distrettuale Affidamento Familiare – SDAF, affiancata dal referente dell'ASP ISMA di Roma, ente finanziatore del progetto.

Saranno loro a illustrare la genesi di “Cammina al mio fianco”, le tappe che hanno condotto all’evento del 15 dicembre e il ruolo del Distretto come catalizzatore di risorse economiche, professionali e umane. Verrà evidenziato come il sostegno di ISMA abbia permesso di strutturare un percorso che unisce formazione, sensibilizzazione e attivazione di percorsi di vicinanza per i minori.

Frosinone, “Cammina al mio fianco” e il contributo del Prof. Marco Giordano

Il cuore scientifico e motivazionale dell’incontro sarà affidato al professor Marco Giordano, che interverrà con una relazione dal titolo “La realtà educante: un legame in più su cui contare”, adattata per evitare toni accademici e parlare in modo diretto a famiglie, operatori e semplici cittadini. Il professore offrirà una lettura del valore delle relazioni di prossimità nel benessere di bambini e ragazzi, sottolineando l’importanza di adulti stabili che non sostituiscono i servizi ma li affiancano con la loro presenza.

Il concetto di “legame in più” diventa centrale: ogni bambino che vive situazioni di fragilità familiare o sociale può trarre beneficio da una persona in grado di essere punto di riferimento, modello positivo, sostegno nei momenti critici. Il contributo del prof. Giordano servirà a fornire una cornice teorica solida e, allo stesso tempo, motivante per chi valuterà la possibilità di aderire all’iniziativa.

Frosinone, “Cammina al mio fianco” e il ruolo delle realtà locali del territorio

Una parte importante del pomeriggio sarà dedicata alle voci del territorio: cooperative sociali, associazioni, parrocchie, gruppi di volontariato e altre realtà locali avranno uno spazio di confronto per presentarsi e raccontare il proprio impegno accanto a bambini e adolescenti.

Questo momento, pensato come dinamico e dialogico, mira a tessere fin da subito connessioni operative, creando ponti fra chi già lavora con i minori e chi è disponibile a entrare in questa rete di sostegno.

L’incontro vuole rendere visibile un patrimonio spesso poco conosciuto di esperienze e competenze, così da costruire collegamenti nuovi fra operatori sociali, cittadini attivi e famiglie.

Frosinone, “Cammina al mio fianco” e la call to action per cittadini e famiglie

La parte finale dell’evento sarà dedicata a una vera e propria call to action operativa. Verranno raccolte manifestazioni di interesse da parte di persone e nuclei familiari che desiderano ricevere maggiori informazioni o entrare in percorsi di formazione come possibili figure di riferimento.

Il Distretto Sociale B metterà a disposizione contatti e strumenti per accompagnare chi aderirà, dal primo colloquio agli incontri formativi, fino all’eventuale abbinamento con bambini e ragazzi. In questo modo, “Cammina al mio fianco” non resterà un semplice convegno, ma diventerà l’avvio concreto di un lavoro che proseguirà nei mesi successivi.

Frosinone, “Cammina al mio fianco” nelle parole di Mastrangeli e Campagiorni

“Cammina al mio fianco rappresenta un investimento concreto sul nostro tessuto sociale, mettendo al centro la responsabilità condivisa verso bambini e ragazzi”, ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli, sottolineando il valore dell’iniziativa per la città di Frosinone e per l’intero Distretto.

La presidente del Distretto Sociale B, Francesca Campagiorni, ha aggiunto che l’obiettivo è trasformare la sensibilità verso i diritti dei minori in azioni quotidiane, strutturate e misurabili, capaci di attivare energie diffuse e valorizzare competenze già presenti sul territorio.

“Cammina al mio fianco – ha spiegato – nasce per costruire una rete educante capace di essere presente in modo costante”, con l’idea che nessun bambino debba sentirsi solo di fronte alle difficoltà.

Frosinone, “Cammina al mio fianco”: come partecipare e chiedere informazioni

Per chi desidera partecipare all’evento del 15 dicembre o ricevere maggiori informazioni sul progetto, sono a disposizione un Numero Verde, 800.66.15.92, e l’indirizzo e-mail affidofamiliare.frb@gmail.com. Attraverso questi canali sarà possibile ottenere dettagli sul programma, sulle modalità di adesione e sulle successive tappe previste dal Distretto Sociale B.

“Cammina al mio fianco” si presenta così come un’occasione per trasformare attenzione e sensibilità verso i diritti dei minori in gesti concreti, in una presenza adulta che, passo dopo passo, diventa sostegno reale per bambini e ragazzi del territorio di Frosinone e dei Comuni afferenti al Distretto.