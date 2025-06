Frosinone celebra i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri: uniti nel segno della sicurezza

La cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri ha avuto luogo nel cuore della città di Frosinone, nella cornice della Villa Comunale. Un appuntamento che, al di là della ricorrenza formale, ha rappresentato un momento di riconoscimento concreto verso una delle istituzioni più radicate e operative nel tessuto sociale della provincia.

Un presidio di fiducia nella quotidianità del territorio

Non si è trattato solo di una celebrazione. La presenza compatta di autorità civili, militari e religiose ha restituito la misura di quanto il ruolo dei Carabinieri sia percepito come centrale nel mantenere un equilibrio di sicurezza e legalità in provincia.

Nel corso dell’evento, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha voluto sottolineare con parole dirette e prive di formalismi l’importanza del presidio territoriale dell’Arma: un’istituzione che, con la sua struttura capillare e la sua operatività silenziosa ma continua, resta un punto di riferimento per le comunità locali, anche nelle aree più periferiche.

Gianluca Quadrini

Il lavoro quotidiano dell’Arma nel contesto provinciale

Nel suo intervento, Quadrini ha ringraziato pubblicamente il Comandante Provinciale Gabriele Mattioli per il lavoro svolto in sinergia con tutte le altre forze di polizia, sotto la supervisione del Prefetto Ernesto Liguori. Un sistema integrato, fatto di coordinamento, prevenzione e ascolto del territorio. Un lavoro spesso lontano dai riflettori, ma tangibile nella percezione di sicurezza dei cittadini.

Il riferimento diretto anche al Comandante della Compagnia di Frosinone e al personale in divisa che presidia quotidianamente strade, quartieri e istituzioni, è arrivato come riconoscimento concreto a chi opera sul campo, gestendo situazioni complesse con un equilibrio che si apprende solo con l'esperienza e il contatto diretto con la realtà locale.

L’Arma e le istituzioni locali: un dialogo costante

La ricorrenza del 211° anniversario ha offerto anche l’occasione per fare il punto sulla relazione tra le istituzioni provinciali e l’Arma dei Carabinieri. A Frosinone, come in molti altri contesti provinciali italiani, la collaborazione interistituzionale si basa non solo su protocolli, ma su un tessuto di rapporti costruiti negli anni, alimentati da una conoscenza profonda del territorio e delle sue specificità.

Il ruolo dell'Arma, in questo senso, non si esaurisce nel solo ambito repressivo. Le stazioni locali, spesso le uniche istituzioni visibili in alcune frazioni e piccoli comuni, rappresentano un punto di riferimento anche sociale, un luogo di ascolto, prevenzione e intervento immediato nei momenti di difficoltà. Un ruolo che gli stessi amministratori locali riconoscono e difendono con decisione.

La sicurezza come bene collettivo

"In un tempo in cui le certezze vacillano e il senso di comunità viene spesso messo alla prova, l'Arma dei Carabinieri continua a rappresentare un punto fermo" – così ha concluso Quadrini il suo intervento. Non una frase di circostanza, ma una constatazione che riflette il sentimento condiviso da buona parte della cittadinanza.

Il rapporto tra l’Arma e la Provincia di Frosinone si fonda su dati concreti: interventi rapidi, prevenzione capillare, presenza costante. Ma si nutre anche di qualcosa di meno misurabile, come la fiducia e il rispetto costruiti nel tempo. La cerimonia di oggi non ha fatto che riportare alla luce ciò che, spesso, si dà per scontato: l’importanza di avere accanto un’istituzione che, nonostante i cambiamenti del contesto sociale, continua a garantire stabilità e presenza.

Il 211° anniversario della fondazione dell’Arma, celebrato a Frosinone ha rappresentato una fotografia fedele del legame tra l’Arma dei Carabinieri e le comunità locali, in un contesto – quello provinciale – in cui il ruolo delle istituzioni si misura più dai gesti quotidiani che dalle cerimonie ufficiali. Un legame che, oggi più che mai, appare essenziale per la tenuta sociale e la sicurezza condivisa.

© Riproduzione riservata