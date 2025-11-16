Frosinone: colpisce con il martello in strada un dirigente d’azienda, scambiato per presunto amante della moglie

Un dirigente d’azienda di 46 anni, originario di Milano e residente a Bologna, è rimasto ferito in modo serio a Frosinone dopo essere stato colpito con un martello da un uomo che lo avrebbe scambiato per un presunto amante della moglie. L’episodio, avvenuto in una zona residenziale della parte bassa della città, è stato ricostruito sulla base della denuncia presentata dalla vittima ai carabinieri e dalle verifiche effettuate nelle ore successive. La vicenda ha avuto immediato risalto per l’inconsueta dinamica e per la violenza improvvisa con cui si è sviluppata, attirando l’attenzione sia per le condizioni del ferito sia per il profilo dell’aggressore ora identificato dai militari dell’Arma.

Aggressione a Frosinone: ricostruzione iniziale del manager aggredito

Secondo quanto riportato dal 46enne, il fatto si è verificato venerdì sera mentre raggiungeva alcuni familiari in visita privata. L'uomo ha riferito di aver udito una voce che lo insultava in modo diretto, chiamandolo con un nome che non corrispondeva al suo. In pochi istanti, il soggetto che gridava si è avvicinato impugnando un martello lungo circa sessanta centimetri, utilizzato prima per colpire l'auto del manager e poi per sferrare un colpo al volto della vittima. La descrizione fornita è stata ritenuta attendibile dagli investigatori, che hanno riscontrato i danni materiali sulla vettura e gli esiti clinici certificati dal personale sanitario.

Aggressione a Frosinone: la dinamica e i danni riportati dalla vittima

L'impatto contro il parabrezza ha frantumato il vetro, causando la dispersione di numerosi frammenti. Alcuni di questi si sono conficcati nell'occhio del dirigente, provocando dolore immediato e perdita momentanea della capacità visiva. Il colpo ricevuto al naso ha aggravato la situazione, inducendo i presenti a richiedere un intervento di soccorso. Il ferito è stato trasferito al Pronto soccorso di Frosinone, dove i medici hanno provveduto alla rimozione dei frammenti di vetro e alla valutazione delle lesioni al volto. L'uomo è stato giudicato guaribile in quindici giorni, anche se i sanitari hanno raccomandato ulteriori controlli per verificare eventuali complicazioni all'occhio.

Aggressione a Frosinone: motivazioni presunte e prime verifiche degli inquirenti

Gli investigatori hanno immediatamente dato corso alla denuncia, aprendo un fascicolo per lesioni personali. Dalla ricostruzione preliminare è emerso che l'aggressore sarebbe convinto che il manager fosse coinvolto in una relazione con la propria moglie. Una tesi che non trova alcun riscontro nella realtà, secondo quanto riferito dalla vittima e dai parenti coinvolti nella visita. L'equivoco, unito a una reazione incontrollata e violenta, avrebbe dunque generato l'atto. I carabinieri stanno verificando eventuali precedenti dell'uomo, la sua situazione familiare e la storia che lo ha portato a identificare erroneamente il passante come un presunto rivale.

Aggressione a Frosinone: le testimonianze raccolte e il ruolo dei residenti

Alcuni residenti della zona avrebbero assistito in parte alla scena o avrebbero sentito le urla provenire dalla strada. Le loro dichiarazioni sono state acquisite nelle ore successive per consolidare il quadro investigativo. Stando alle prime informazioni, nessuno dei testimoni avrebbe riconosciuto un legame diretto fra i due uomini, particolare che rafforza l’ipotesi di un errore di identità. Le verifiche puntano anche a chiarire se l’aggressore abbia agito in modo premeditato oppure si sia trattato di un gesto improvviso legato a una convinzione maturata senza alcuna base reale.

Aggressione a Frosinone: conseguenze per l’aggressore e danni materiali

L’auto del manager è stata gravemente danneggiata, in particolare nella parte anteriore, con il parabrezza completamente distrutto e la carrozzeria segnata da più colpi. Il veicolo è stato rimosso con un carro attrezzi e sarà oggetto di una valutazione assicurativa. Per l’aggressore, identificato dai carabinieri, si procede per lesioni personali aggravate dall’uso di un oggetto considerato idoneo a procurare danni rilevanti. Non sono escluse ulteriori contestazioni se dovessero emergere altri elementi nel corso dell’indagine.