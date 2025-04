Frosinone, controlli della Polizia Locale nei pressi dello Scalo e della Stazione: avvistati veicoli guidati da conducenti senza patente

Giornate intense per la Polizia Locale, impegnata in una serie di controlli stradali mirati nella zona dello Scalo e in altri punti nevralgici della città di Frosinone. Gli agenti, nell’ambito di un’operazione di verifica della regolarità dei veicoli in circolazione e del rispetto delle norme di guida, hanno intercettato diverse violazioni che raccontano, in filigrana, un problema spesso ricorrente: la circolazione di conducenti privi dei requisiti richiesti o con documenti alterati.

Frosinone, i casi sospetti

Uno dei casi più rilevanti è stato registrato proprio nei pressi della Stazione ferroviaria, dove un uomo, di nazionalità straniera, è stato fermato per un controllo di routine. Fin dai primi istanti del colloquio con le agenti, sono emersi evidenti segnali di disagio e nervosismo, che hanno indotto gli operatori a effettuare verifiche più approfondite sui documenti esibiti.

La patente e il permesso internazionale di guida consegnati dal soggetto sono apparsi subito sospetti. Una prima analisi visiva ha fatto emergere anomalie grafiche e formali, mentre l’atteggiamento dell’uomo rafforzava i dubbi. I documenti sono stati immediatamente ritirati e sottoposti a verifica tecnica: la perizia disposta ha confermato i sospetti iniziali, dichiarandone la falsità materiale. È quindi scattato il sequestro penale dei documenti, ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato denunciato per uso di atto falso.

Sempre nell’area della Stazione, a distanza di poche ore, gli agenti hanno fermato un altro conducente — questa volta un quarantenne — alla guida di un’auto senza essere mai stato titolare di patente. La violazione, già commessa in precedenza, è risultata reiterata, fatto che ha reso inevitabile il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo, privo di conducente abilitato, è stato sequestrato ai fini della confisca, come previsto in questi casi dalla normativa vigente.

Nei giorni precedenti, nel corso dello stesso programma di controlli, due ulteriori veicoli sono stati individuati in circolazione privi di assicurazione e revisione periodica, condizioni che li rendevano non idonei alla circolazione e potenzialmente pericolosi. Anche in questi casi è scattato il fermo amministrativo con segnalazione ai competenti uffici.

