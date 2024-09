Frosinone, controlli straordinari della Polizia di Stato nelle zone più critiche della città

Nella serata di sabato 7 settembre 2024, la Polizia di Stato di Frosinone ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone più critiche della città. Questo intervento, fortemente voluto dal Questore di Frosinone, dott. Pietro Morelli, rientra in una strategia di prevenzione e contrasto delle attività illecite, mirata a garantire la sicurezza pubblica e la tranquillità dei cittadini.

L’iniziativa è stata condotta in ottemperanza alle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha indicato come priorità il rafforzamento del presidio nelle aree a più alta densità criminale.

Il dispiegamento delle forze dell’ordine

La squadra operativa schierata dalla Questura è stata composta da diverse unità specialistiche, tra cui l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.), la Squadra Mobile, la Divisione Amministrativa e Sociale e la Polizia Scientifica. A queste si sono aggiunti i rinforzi ministeriali del Reparto Prevenzione Crimine Campania, che hanno fornito un ulteriore supporto logistico e operativo.

Le aree individuate come più a rischio per la commissione di reati, come aggressioni, furti e spaccio di sostanze stupefacenti, sono state oggetto di particolare attenzione. L’operazione si è concentrata su luoghi sensibili come il Parco Matusa, che ha visto episodi di aggressione recenti, piazza Pertini, piazzale Kambo, lo scalo ferroviario di Frosinone, Corso della Repubblica e altre zone considerate a elevata densità criminale.

Inseguimenti e sequestri: l’intervento allo scalo ferroviario

Uno degli episodi più significativi della serata si è verificato nei pressi dello scalo ferroviario di Frosinone. Durante i controlli di routine, gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno notato un cittadino di origine ghanese che, alla vista della pattuglia, ha cercato di evitare i controlli e si è dato alla fuga a piedi. Ne è scaturito un inseguimento a piedi per diverse centinaia di metri, durante il quale l’uomo ha tentato di liberarsi di un pacchetto in cellophane trasparente e di un bilancino di precisione.

Una volta fermato e bloccato dagli agenti, il pacchetto recuperato è risultato contenere sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di circa 40 grammi. Il bilancino di precisione, utilizzato probabilmente per la pesatura della droga, è stato sequestrato insieme alla sostanza illecita. Il cittadino ghanese è stato quindi denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti con l’evidente fine dello spaccio.

Controlli sugli esercizi commerciali

L’operazione non si è limitata alle verifiche su strada e nei luoghi pubblici, ma ha coinvolto anche gli esercizi commerciali di Frosinone, in particolare quelli situati nelle zone ritenute più a rischio. Sono stati sottoposti a verifica sanitaria e amministrativa quattro bar e una sala scommesse, quest’ultima sanzionata per il mancato rispetto delle norme sul distanziamento delle apparecchiature da gioco.

L’ispezione ha evidenziato irregolarità nella disposizione delle slot machine, che non rispettavano le distanze previste dalle normative vigenti, creando un potenziale rischio per la clientela e violando le regole stabilite per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

Risultati e numeri dell’operazione

I risultati dei controlli straordinari eseguiti nella serata di sabato 7 settembre sono stati significativi, evidenziando l’efficacia della strategia messa in atto dalla Questura di Frosinone. Ecco i dati principali:

76 veicoli controllati per verificare la regolarità dei documenti e delle condizioni di sicurezza;

per verificare la regolarità dei documenti e delle condizioni di sicurezza; 190 persone identificate , tra cui alcune già note alle forze dell’ordine per reati precedenti;

, tra cui alcune già note alle forze dell’ordine per reati precedenti; 6 posti di blocco attivati nelle zone più sensibili, per un monitoraggio costante del traffico e delle attività sospette;

attivati nelle zone più sensibili, per un monitoraggio costante del traffico e delle attività sospette; 5 esercizi pubblici sottoposti a controllo , tra cui bar e una sala scommesse;

, tra cui bar e una sala scommesse; 1 denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio;

per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; 40 grammi di hashish sequestrati, insieme a un bilancino di precisione utilizzato per il dosaggio della droga.

Questi numeri confermano la validità dell’operazione, dimostrando come una presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio possa agire da deterrente per i comportamenti illeciti e contribuire a rendere più sicure le zone cittadine maggiormente esposte alla criminalità.

La strategia preventiva per garantire la sicurezza pubblica

Il servizio straordinario di controllo del territorio, come sottolineato dalla Questura di Frosinone, si inserisce in un contesto più ampio di strategie preventive. L’obiettivo è quello di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nelle aree urbane più vulnerabili, aumentando il livello di sicurezza percepito dalla popolazione e contrastando efficacemente ogni comportamento illecito, dal piccolo crimine allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha anche una forte valenza simbolica: la presenza visibile delle forze dell’ordine, il controllo rigoroso delle aree pubbliche e l’attenzione rivolta ai luoghi frequentati quotidianamente dai cittadini trasmettono un messaggio chiaro alla criminalità locale. Le autorità non tollerano l’illegalità e sono pronte a intervenire in maniera decisa per prevenire e reprimere qualsiasi forma di reato.

Un impegno costante per la sicurezza dei cittadini

L’intervento straordinario di sabato 7 settembre è solo una delle tante operazioni di controllo del territorio messe in campo dalla Polizia di Stato a Frosinone. Le forze dell’ordine continueranno a operare con determinazione per garantire la sicurezza pubblica, con un occhio di riguardo alle zone più vulnerabili e a quelle aree della città che hanno già mostrato segni di criticità dal punto di vista della criminalità.