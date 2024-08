Frosinone, “Dai muri alle mura” il progetto per recuperare la storia della città

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, a diffuso una nota in cui pone al centro dell’attenzione la cura del decoro urbano e la manutenzione della città, individuati come priorità assolute per la sua amministrazione. In un periodo in cui le città italiane affrontano continue sfide legate alla gestione del patrimonio urbano, il sindaco intende rilanciare l’immagine di Frosinone attraverso interventi mirati e innovativi.

Decoro urbano e manutenzione: una necessità imprescindibile

Il decoro urbano, inteso come la pulizia, l’ordine e la cura degli spazi pubblici, rappresenta un elemento fondamentale per il benessere dei cittadini e per l’attrattività della città. La manutenzione, che comprende la cura delle strade, dei marciapiedi, delle aree verdi e delle infrastrutture, è altrettanto essenziale per garantire una città vivibile e sicura. Il sindaco Mastrangeli ha sottolineato come queste due componenti siano strettamente interconnesse e necessarie per creare un ambiente urbano accogliente e decoroso.

Nel suo comunicato, il primo cittadino ha ribadito l’importanza di intervenire in modo sistematico su queste tematiche, attraverso un piano organico di manutenzione che preveda azioni concrete e regolari. La volontà dell’amministrazione è quella di porre fine alla gestione frammentata degli interventi, adottando un approccio strutturato che permetta di risolvere in modo definitivo i problemi legati al degrado urbano.

“Dai muri alle mura” per recuperare la storia della città

Un elemento centrale della strategia di riqualificazione urbana proposta dal sindaco Mastrangeli è il progetto “Dai muri alle mura”. Questo ambizioso piano mira a trasformare i muri degradati di Frosinone in veri e propri monumenti storici, recuperando la memoria e l’identità della città attraverso l’apposizione di epigrafi che raccontano la genesi e l’architettura dei bastioni murari.

La città di Frosinone, ricca di storia e tradizioni, possiede un patrimonio architettonico di grande valore, spesso nascosto o poco valorizzato. Il progetto si propone di dare nuova vita a muri oltraggiati dalla sporcizia, dal passare del tempo e da vecchi ed antiestetici bandoni pubblicitari, trasformandoli in veri e propri simboli della città. In particolare, le epigrafi verranno installate lungo i bastioni murari di corso della Repubblica, via Alcide De Gasperi, viale Mazzini, viale Napoli, via Fosse Ardeatine e viale Roma.

Frosinone, epigrafe muraria

Questa iniziativa non è solo un’opera di abbellimento, ma un’azione culturale volta a rafforzare il legame tra i cittadini e la loro città. Il recupero della memoria storica, attraverso l’arte e l’architettura, rappresenta un potente strumento di coesione sociale e di rilancio del senso di appartenenza alla comunità.

Le epigrafi, con i loro racconti e dettagli architettonici, diventeranno punti di riferimento non solo per i cittadini, ma anche per i visitatori, contribuendo a rendere Frosinone un luogo più attrattivo e consapevole delle sue radici storiche.

Un progetto dal forte impatto visivo e culturale

Il progetto “Dai muri alle mura” si inserisce in un contesto più ampio di rigenerazione urbana che l’amministrazione comunale sta portando avanti con determinazione. La trasformazione dei muri in Mura della città non è solo un’operazione estetica, ma un atto di restituzione alla comunità di spazi pubblici che, nel tempo, avevano perso il loro valore. Attraverso l’arte e la storia, questi spazi torneranno a raccontare la Frosinone di un tempo, in un dialogo continuo tra passato e presente.

Inoltre, il coinvolgimento della cittadinanza in questo processo di trasformazione sarà fondamentale. L’amministrazione comunale prevede di attivare percorsi partecipativi che consentano ai cittadini di esprimere il loro punto di vista e di contribuire attivamente alla realizzazione del progetto. In questo modo, il progetto “Dai muri alle mura” diventerà non solo un’opera della città, ma anche un’opera dei cittadini.

Il comunicato del sindaco Riccardo Mastrangeli rappresenta un importante punto di partenza per il rilancio di Frosinone sotto il profilo del decoro urbano e della valorizzazione del patrimonio storico. Il progetto “Dai muri alle mura” testimonia la volontà di coniugare la necessità di interventi concreti con l’esigenza di recuperare la memoria storica della città. Un’iniziativa che, se realizzata con il coinvolgimento e l’entusiasmo della cittadinanza, potrà rappresentare un modello virtuoso di rigenerazione urbana per l’intero territorio.