Frosinone, dalla Regione arrivano fondi per il Carnevale storico: è uno fra i sette progetti ammessi al contributo

Frosinone non è solo capoluogo di provincia. È anche custode di un Carnevale che, anno dopo anno, continua a raccontare se stesso come rito collettivo e spazio di identità. La Regione Lazio ha assegnato al Comune un contributo di 9.631,67 euro nell’ambito del bando dedicato ai Carnevali storici del territorio, quelli con almeno 25 edizioni documentate. Una cifra simbolica, forse, ma che sancisce ufficialmente la centralità di una manifestazione che da tempo ha superato i confini locali per farsi patrimonio culturale diffuso.

Frosinone, la storia del Carnevale storico ciociaro

Il riconoscimento arriva a seguito di un progetto redatto dagli uffici comunali e sostenuto da un ampio fronte di collaborazione civica. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha voluto ringraziare personalmente i dipendenti, gli assessori, i consiglieri, la Pro Loco e soprattutto l’associazione Rione Giardino, da sempre cuore operativo dell’iniziativa. Un lavoro di squadra che si è consolidato nel tempo, a partire dal 2022, quando l’amministrazione comunale ottenne dal Ministero della Cultura l’inserimento del Carnevale frusinate tra le manifestazioni “storiche” di fascia intermedia, ovvero con meno di 500 anni di anzianità.

C’è un dettaglio che rende il Carnevale di Frosinone inconfondibile: la “festa della radeca”, rito goliardico che chiude la manifestazione e che, più di altri elementi, incarna lo spirito libero e dissacrante della città. Una festa nel senso più pieno e profondo del termine, che affonda le radici in un passato non sempre documentato, ma fortemente radicato nella memoria collettiva.

Il “generale Championnet”, maschera simbolo della rivolta anti-napoleonica, e la parata delle radeche (foglie di agave brandite come stendardi di libertà popolare) raccontano una comunità che ama prendersi gioco del potere, che celebra il disordine come forma di creatività e che, attraverso la caricatura, difende la propria autonomia. È una festa che sa di teatro, di artigianato, di cucina locale (i celebri “fini fini”), di legami intergenerazionali che si rinnovano senza perdere autenticità.

Assessore Testa: “Risultato non scontato”

Per l’assessore alla Cultura Simona Geralico, il Carnevale Storico di Frosinone è molto più che un evento da calendario. È un “gesto rivoluzionario” in tempi in cui tutto tende a uniformarsi. In un’epoca in cui le comunità rischiano di smarrire le proprie radici, riscoprire il valore della festa — come rito, come artigianato, come partecipazione — diventa un atto culturale consapevole. E il compito dell’amministrazione è anche quello di accompagnare questo processo con strumenti adeguati: finanziamenti, visibilità, promozione turistica e coinvolgimento educativo.

Rossella Testa, assessore con delega alla valorizzazione del patrimonio, ha sottolineato il risultato “non scontato” ottenuto in graduatoria regionale, dove solo sette progetti sono stati ammessi al contributo. Il punteggio alto riconosce non solo l’anzianità della manifestazione, ma anche la sua capacità di trasmettere valori: operosità, ironia, istinto di libertà. Qualità che, secondo Testa, rappresentano l’anima stessa del popolo frusinate.

