Frosinone, disinfestazione anti-zanzare martedì 5 agosto: l’invito alla cittadinanza

Martedì 5 agosto, dalle prime ore del mattino, il Comune di Frosinone avvierà un intervento di disinfestazione larvicida su tutto il territorio urbano. L’operazione, condotta da una ditta specializzata del settore, rientra in un più ampio piano straordinario di contrasto alla proliferazione delle zanzare, predisposto dall’amministrazione comunale attraverso l’assessorato all’Ambiente guidato dal vicesindaco Antonio Scaccia.

L’attività, autorizzata e coordinata a livello regionale, si basa sull’ordinanza urgente firmata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e prevede specifiche azioni di prevenzione sia contro le zanzare adulte che contro le larve. Quella di martedì sarà dunque una fase essenziale di un programma strutturato che si svilupperà anche nei mesi successivi.

Dove e come si interverrà

L’intervento larvicida interesserà in particolare tombini, caditoie e altri punti critici del sistema urbano di drenaggio delle acque. Si tratta di aree che, a causa della loro naturale capacità di trattenere ristagni, rappresentano un ambiente ideale per la deposizione delle uova di zanzara.

Per l'operazione saranno impiegati prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, scelti in base a criteri di efficacia e basso impatto ambientale. Questo significa che, pur garantendo un'efficace azione larvicida, le sostanze utilizzate saranno sicure per l'uomo, gli animali domestici e l'ecosistema urbano.

La scelta di agire con un trattamento larvicida – e non solo adulticida – rientra in una logica di prevenzione a lungo termine. Eliminare le larve nei primi stadi di sviluppo permette infatti di contenere in modo più duraturo e sostenibile il numero complessivo di zanzare adulte.

Invito alla cittadinanza

Oltre all’intervento pubblico, l’amministrazione comunale sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini. Anche nei contesti privati è possibile – e anzi necessario – contribuire alla prevenzione.

L’indicazione principale è quella di eliminare qualunque ristagno d’acqua, anche minimo: sottovasi, ciotole per animali, secchi lasciati all’aperto e qualsiasi altro contenitore che possa raccogliere pioggia o acqua di irrigazione. Le zanzare, infatti, riescono a deporre uova anche in pochi millimetri d’acqua stagnante.

Non si tratta soltanto di una misura di buona convivenza urbana, ma di una reale azione di tutela della salute pubblica. Le zanzare non rappresentano infatti solo un fastidio: in alcuni casi, specie con l’aumento delle temperature e la diffusione di specie invasive come la zanzara tigre, possono diventare vettori di virus anche potenzialmente pericolosi.

Piano straordinario controllo insetti

L’intervento in programma a Frosinone si inserisce in un quadro più ampio definito dalla Regione Lazio. Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi, il Presidente Francesco Rocca ha dato mandato ai Comuni di attuare, con urgenza, misure straordinarie per contenere la diffusione di zanzare e altri insetti potenzialmente nocivi.

L'aumento delle temperature medie e le frequenti precipitazioni estive hanno infatti creato le condizioni ideali per una proliferazione anomala di questi insetti. Il piano regionale punta a rafforzare gli strumenti di controllo sul territorio, con particolare attenzione alle zone urbane e periurbane.

Frosinone ha risposto in modo tempestivo, attivando una campagna di disinfestazione articolata e calendarizzata, che proseguirà anche nelle prossime settimane con ulteriori interventi, laddove necessario.

Impegno continuo per la salute pubblica e l’igiene urbana

L'amministrazione comunale conferma, attraverso le parole del vicesindaco Scaccia, il proprio impegno per la tutela dell'igiene pubblica e la prevenzione sanitaria. "La disinfestazione larvicida – ha spiegato – è una misura concreta, pensata per contrastare in modo efficace il ciclo vitale delle zanzare. L'intervento del 5 agosto è parte di un'azione più ampia che continuerà anche nei prossimi mesi".

L'invito, ribadito anche dalle autorità sanitarie locali, è quello di seguire con attenzione le indicazioni fornite, sia in termini di comportamenti individuali sia rispetto al rispetto delle misure già attivate.

© Riproduzione riservata