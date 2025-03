Frosinone. Furto sventato dalla Polizia in una villa, grazie alla segnalazione di un imprenditore

Nella serata di ieri, 13 marzo 2025, un furto è stato sventato grazie all‘occhio vigile di un imprenditore della zona e alla pronta risposta della Polizia di Stato. L’incidente è avvenuto in una villa situata alla periferia di Frosinone, in una zona che, seppur tranquilla, non è immune a episodi di criminalità.

Tutto ha avuto inizio quando l’imprenditore ha notato l’attivarsi ripetuto del sistema di allarme della sua abitazione. Preoccupato, ha prontamente segnalato la situazione alla Sala Operativa della Polizia di Stato, dando il via a un intervento tempestivo da parte delle Volanti.

Le forze dell’ordine, coordinate in tempo reale dalla Sala Operativa, si sono dirette verso la villa dell’imprenditore. Dopo aver eseguito un’attenta ricognizione dell’area circostante, hanno individuato alcuni individui sospetti nascosti tra gli alberi di una villa adiacente, un edificio abbandonato da tempo. Gli intrusi, evidentemente sorpresi dalla presenza della polizia, hanno tentato di fuggire approfittando delle condizioni meteo avverse e del buio, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

L’immediato intervento della Polizia di Stato ha evitato che i ladri riuscissero a entrare in azione, sottolineando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

La Polizia di Stato, in un comunicato ufficiale, ha ringraziato l’imprenditore per la tempestiva segnalazione, ribadendo che la prevenzione è una priorità per garantire la sicurezza del territorio. “Il contrasto ai reati predatori, in particolare i furti in abitazione, è uno degli obiettivi principali delle forze di polizia, in quanto colpiscono duramente il senso di sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato la Polizia.

L’invito delle forze dell’ordine è chiaro: la collaborazione dei cittadini è fondamentale per la sicurezza del territorio. È sempre importante segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto, contribuendo così a rendere più difficile l’operato dei malintenzionati.

L’episodio ha avuto anche il merito di richiamare l’attenzione sull’importanza di sistemi di allarme moderni, che, se ben gestiti, possono rivelarsi un deterrente importante per i malviventi. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di rintracciare gli intrusi, che al momento risultano ancora non identificati. La sicurezza dei cittadini è un obiettivo prioritario per la Polizia di Stato, che prosegue con l’impegno quotidiano nella prevenzione e repressione dei crimini.

© Riproduzione riservata