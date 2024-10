Frosinone, grande successo per il Flash Mob della Solidarietà

Nella mattinata di ieri, 28 ottobre 2024, si è tenuta nella provincia di Frosinone la prima edizione del “Flash Mob della Solidarietà”, un’iniziativa che ha visto studenti, famiglie, insegnanti, parrucchieri e cittadini uniti in un gesto di generosità senza precedenti. L’evento ha raccolto oltre trecento trecce di capelli, che saranno utilizzate per la realizzazione di parrucche organiche destinate alla Asl di Frosinone, fornendo un sostegno concreto ai pazienti che stanno affrontando difficili percorsi di cura.

Flash Mob, presenti molte scuole e associazioni

Numerose scuole del territorio hanno aderito, dimostrando un grande spirito di coesione e altruismo. Tra gli istituti partecipanti, spiccano l’Istituto Comprensivo di Paliano, l’Istituto Comprensivo di Supino, l’Istituto Volta di Frosinone, il Liceo Valente di Sora, l’Istituto Nicolucci-Reggio e il Comprensivo Sora 1. La massiccia adesione da parte di studenti e famiglie ha dato vita a una raccolta significativa, che rappresenta un segno tangibile della generosità del territorio.

“Questo evento non è solo un’occasione per donare, ma anche per educare i più giovani al valore della solidarietà e del sostegno reciproco,” ha dichiarato il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Supino. Le scuole coinvolte hanno trasformato questa iniziativa in un momento di formazione, sensibilizzando gli studenti alla causa e contribuendo a creare una cultura di attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà.

Dietro il successo dell’iniziativa c’è il costante impegno dell’Associazione Culturale no profit Iniziativa Donne di Sora, un’organizzazione che da oltre dieci anni si dedica alla raccolta di capelli per la creazione di parrucche organiche destinate a pazienti in difficoltà. Fino a oggi, l’associazione ha già donato alla Asl di Frosinone 24 parrucche, diventando un punto di riferimento nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

La donazione all’Asl il mese prossimo

Il direttivo dell’associazione ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al progetto, con particolare gratitudine per la Asl di Frosinone, la Provincia di Frosinone e la Consulta delle Elette, Confartigianato Imprese Frosinone, gli Stati Generali delle Donne e il Patto delle Donne. Questi partner istituzionali hanno fornito supporto essenziale per l’organizzazione e la riuscita dell’iniziativa.

“Ogni treccia raccolta è un atto di vicinanza e di speranza,” ha dichiarato un rappresentante dell’associazione. “Vogliamo ringraziare tutti i donatori, i parrucchieri, le scuole e le famiglie che hanno creduto in questa causa, rendendo possibile qualcosa di grande.”

Il prossimo mese, il Palazzo della Provincia di Frosinone ospiterà un evento ufficiale per la consegna delle trecce raccolte, un momento che sarà carico di emozione e gratitudine. L’evento non sarà solo un’occasione per riconoscere il contributo di ogni singolo partecipante, ma anche per ribadire l’importanza del sostegno alla Asl di Frosinone e ai pazienti che potranno beneficiare di queste parrucche.

Questo momento simbolico rappresenta un ringraziamento collettivo e un riconoscimento verso tutti i protagonisti che hanno reso possibile il “Flash Mob della Solidarietà”, un progetto che ha portato a Frosinone una ventata di altruismo e umanità.