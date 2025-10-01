Frosinone, guida contromano inseguita dai poliziotti: fermata rifiuta l’etilometro

La notte scorsa a Frosinone una vicenda che poteva terminare in tragedia è culminata con la denuncia in stato di libertà di una ragazza che si è sottratta ai controlli della Polizia. Il fatto — pur privo sinora di clamori mediatici — solleva questioni fondamentali sulla sicurezza stradale, il rafforzamento dei controlli notturni e l’equilibrio tra potere di polizia e diritti individuali.

L’intervento della pattuglia a Frosinone: dall’alt alla fuga

Erano circa le 01:00 quando una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone ha intimato l’alt a un’autovettura che transitava in ambito urbano. La vettura, inizialmente, aveva rallentato — come se stesse valutando se fermarsi — ma subito dopo ha ripreso repentinamente la marcia, avviando una fuga per sottrarsi al controllo.

Ne è scaturito un inseguimento, lungo circa 2 chilometri, che si è concluso quando la conducente ha perso il controllo del veicolo, arrestandone la corsa.

All'atto del fermo, la donna — residente a Frosinone — è stata identificata: non risultava titolare di patente di guida. Durante l'interazione, i poliziotti hanno rilevato un evidente "stato di alterazione psico-fisica" della giovane.

Rifiuto dell’accertamento e opposizione all’autorità

Nonostante l'invito a sottoporsi all'accertamento alcolemico mediante etilometro, la ragazza ha categoricamente rifiutato. Tale atteggiamento ha fatto scattare la contestazione per "resistenza a Pubblico Ufficiale" e per rifiuto dell'accertamento dell'alcool test, secondo le norme del codice della strada.

In aggiunta, sono state elevate contestazioni ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada: in primo luogo per guida senza patente; in secondo luogo nei confronti del proprietario del mezzo, per “incauto affidamento” del veicolo ad un soggetto non idoneo alla guida.

Il principio della presunzione d’innocenza

Va chiarito che quanto ricostruito finora resta nell’ambito di un’indagine: la ragazza è attualmente indiziata dei reati contestati. Solo un giudice e una eventuale sentenza irrevocabile potranno confermare o respingere le accuse. Questo avviene in ossequio al principio costituzionale fondamentale di presunzione di innocenza, secondo cui nessuno deve considerarsi colpevole fino alla condanna definitiva.

Rischi e scenari: cosa impedisce ai conducenti di sottoporsi all’etilometro

Il rifiuto dell’accertamento alcolemico è contemplato dalla legge come condotta sanzionabile, in quanto può essere strumentale a occultare una condizione di guida in stato d’ebbrezza. Tuttavia, nella pratica, molte persone esitano o si rifiutano per paura — consapevole o meno — delle conseguenze penali, della sospensione della patente o della revoca.

L’attenzione delle forze dell’ordine è alta, soprattutto nelle ore notturne, quando l’uso di alcol è statisticamente più frequente. Le pattuglie — specie in zone urbane o su assi viari cittadini — sono istruite a ricorrere alle verifiche periodiche, ma spesso devono fare i conti con fughe, resistenza o rifiuti. È una pressione costante su un equilibrio delicato: da un lato la tutela della sicurezza di tutti, dall’altro i diritti costituzionali della persona fermata.