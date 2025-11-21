Frosinone, il 23 novembre torna la domenica ecologica: stop ai veicoli dalle 8 alle 18

A Frosinone si avvicina una nuova domenica ecologica, appuntamento inserito nel calendario comunale per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e richiamare l’attenzione dei cittadini sulla necessità di ridurre l’impatto del traffico.

Qualità dell’aria. A Frosinone torna la Domenica Ecologica

Il 23 novembre, dalle 8 alle 18, saranno in vigore limitazioni alla circolazione dei veicoli privati in ampia parte del centro urbano, come previsto dalle disposizioni della Regione Lazio. La misura rappresenta uno degli strumenti adottati dall’amministrazione per intervenire sulle criticità ambientali che interessano il capoluogo, soprattutto nei periodi in cui i livelli di inquinamento tendono a salire.

Frosinone, domenica ecologica 23 novembre: mappa dei divieti

Il provvedimento stabilisce il divieto di circolazione dei veicoli a uso privato nell’area urbana delimitata da un perimetro stradale che comprende arterie centrali e zone molto frequentate.

Il divieto si applica dalle 8 alle 18 e riguarda anche la fascia urbana di Via dei Volsci per i mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Mappa delle strade coinvolte

La mappa delle strade coinvolte include Via Tiburtina, Piazza Madonna della Neve, Via Madonna della Neve, Via Marco Tullio Cicerone, Viale Volsci, Via Simoncelli, Via Vado del Tufo, Viale Europa, Via Marittima, Via G. Puccini, Via G. Pasta, Via Pier Luigi da Palestrina, Via San Giuliano, Via Vivaldi, Via Verdi, Viale America Latina, Via Marconi, Via Fosse Ardeatine, Via San Gerardo, Via Don Buttarazzi, Via Ferrarelli, Via Caio Mario e Via Mària fino al collegamento con Via Tiburtina. Per Via Sacra Famiglia è prevista un’uscita obbligata su Via G. Pasta o Via Puccini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La scelta di includere un’area così ampia risponde alla necessità di incidere sul traffico in modo significativo, riducendo le emissioni in zone dove i flussi di veicoli sono elevati e dove i rilevamenti della qualità dell’aria, in alcuni periodi, mostrano valori che richiedono interventi immediati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Come spostarsi durante la domenica ecologica a Frosinone

Per facilitare gli spostamenti dei residenti e dei visitatori, il Comune ha previsto la possibilità di raggiungere alcune aree parcheggio situate in punti strategici, dalle quali sarà poi possibile accedere al centro utilizzando i mezzi pubblici.

Le zone predisposte sono Piazza Salvo D’Acquisto, Piazza Falcone e Borsellino nel piazzale della Villa Comunale e Piazza Martiri delle Foibe, vicino alla Questura. Questi parcheggi consentono di lasciare l’auto a ridosso dell’area soggetta al blocco e proseguire con un sistema di mobilità più sostenibile.

I servizi di trasporto pubblico resteranno attivi per tutta la giornata, garantendo collegamenti con le varie zone urbane nonostante le limitazioni. L’intento dell’amministrazione è anche quello di incoraggiare l’uso dei mezzi pubblici, valorizzandoli come alternativa concreta all’auto privata.

Deroghe e autorizzazioni previste dal Comune

Non tutti i mezzi saranno soggetti al blocco. Sono esclusi i veicoli elettrici e ibridi, quelli destinati a compiti di polizia, sicurezza, protezione civile, emergenza sanitaria, monitoraggio ambientale, taxi e NCC. È consentita inoltre la circolazione dei veicoli a servizio di persone invalide e dei mezzi autorizzati dal Corpo di Polizia Locale per specifiche necessità.

Il Comune potrà concedere ulteriori autorizzazioni in caso di esigenze di interesse pubblico. La presenza di queste deroghe risponde alla volontà di rendere il provvedimento efficace senza rallentare servizi essenziali o limitare la mobilità di cittadini con particolari difficoltà. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Perché Frosinone punta sulle domeniche ecologiche: obiettivi e prospettive

La giornata del 23 novembre non è un appuntamento isolato. Fa parte di un ciclo di iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale, con altre date già fissate per il 25 gennaio 2026, il 22 febbraio e il 22 marzo. Ogni giornata ha un duplice obiettivo: ridurre il traffico nei momenti considerati più critici e promuovere un cambiamento culturale, spingendo i cittadini a riflettere sulle abitudini di mobilità e sul peso che hanno sulla qualità dell’aria.

Negli ultimi anni Frosinone ha affrontato livelli elevati di inquinamento atmosferico, spesso legati alla particolare conformazione geografica del territorio e a un traffico intenso. Le domeniche ecologiche, pur non risolvendo da sole il problema, rappresentano un tassello importante all’interno di un percorso più ampio di politiche ambientali, che comprende interventi sul trasporto pubblico, incentivi alla mobilità sostenibile e monitoraggi continui.

Reazioni e attese per la giornata del 23 novembre

La misura è stata accolta con sensibilità crescente da parte dei cittadini, che negli anni hanno mostrato maggiore attenzione ai temi ambientali anche grazie a iniziative simili. Alcuni residenti considerano il blocco una piccola scomodità utile a beneficio collettivo, altri sperano in un rafforzamento dei servizi pubblici nelle ore in cui il centro resta chiuso al traffico privato.

Le autorità comunali confidano in una partecipazione consapevole, sottolineando che l’obiettivo non è penalizzare la mobilità ma promuovere un utilizzo più responsabile delle auto, almeno in giornate dedicate al miglioramento ambientale. L’esito della giornata del 23 novembre sarà osservato con particolare attenzione perché rappresenta un momento significativo nell’impegno della città per un’aria più pulita e per un modello di mobilità più sostenibile.